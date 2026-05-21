Aυστηρό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα και την Τεχεράνη απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρώπη και η παγκόσμια οικονομία δεν πρόκειται να υποκύψουν σε καμία μορφή εκβιασμού αναφορικά με τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Μιλώντας στο podcast «The Rachman Review» των Financial Times και στον δημοσιογράφο Gideon Rachman, ο πρωθυπουργός τοποθέτησε την Ελλάδα στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων, αναδεικνύοντας τις σοβαρές οικονομικές και ναυτιλιακές προεκτάσεις της τρέχουσας κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Καμπανάκι» για πληθωρισμό και επιβράδυνση της ανάπτυξης

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης έντασης στην περιοχή. Όπως υπογράμμισε, αν και προς το παρόν δεν παρατηρούνται ελλείψεις σε καύσιμα, ο πραγματικός κίνδυνος ελλοχεύει στις τιμές της ενέργειας και στο αυξανόμενο κόστος ζωής.

«Εάν αυτή η κρίση συνεχιστεί στο ορατό μέλλον, θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις υπό την έννοια του επίμονα υψηλότερου πληθωρισμού και της χαμηλότερης ανάπτυξης. Αυτό θα μας αναγκάσει όλους να αναπροσαρμόσουμε τον οικονομικό μας σχεδιασμό», προειδοποίησε.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την ανακούφιση των πολιτών, αξιοποιώντας το πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο που προέκυψε από το εντυπωσιακό πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 για τη λήψη στοχευμένων και προσωρινών μέτρων στήριξης.

Όχι σε «διόδια» ναυσιπλοΐας – Υπεράσπιση του ελληνικού στόλου

Κατηγορηματική ήταν η αντίδραση του πρωθυπουργού απέναντι στην πρόθεση του Ιράν να επιβάλει τέλη διέλευσης ή «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως «καθαρό εκβιασμό». Μια τέτοια εξέλιξη, όπως εξήγησε, θα αποτελούσε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο διεθνές προηγούμενο, δεδομένου ότι περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται διά θαλάσσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε το ειδικό βάρος της Αθήνας στις διεθνείς θάλασσες: «Μας απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας […]. Αντιπροσωπεύουμε το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε ενεργή παρουσία».

Η Ελλάδα έτοιμη για ειρηνευτική επιχείρηση στο Ορμούζ

Θέλοντας να υπογραμμίσει τη σταθερή προσήλωση της χώρας στη διατήρηση της σταθερότητας των διεθνών θαλάσσιων οδών, ο πρωθυπουργός προχώρησε σε μια σημαντική δήλωση, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη και ληφθούν ανάλογες αποφάσεις σε διεθνές και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η χώρα μας δίνει ήδη το «παρών» στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ASPIDES», προστατεύοντας τα εμπορικά πλοία από τις επιθέσεις των Χούθι.

Καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το αίτημα για τη «στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης» και την ανάγκη κοινής αμυντικής θωράκισης, τονίζοντας ότι η επιστροφή στο πρότερο καθεστώς (status quo) στο Ορμούζ και η αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων αποτελούν τις δύο κορυφαίες και μη διαπραγματεύσιμες προτεραιότητες για τη διεθνή ασφάλεια.