Ως ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου σε ευρωπαϊκό επίπεδο χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την πρωτοβουλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κινητοποίηση πόρων ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Σε δημόσια παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρόταση επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα διαθέτει πλέον ισχυρή και αξιόπιστη φωνή στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη συλλογική προσπάθεια για μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική την περίοδο 2028–2034. Όπως τόνισε, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα συνιστά σταθερή εθνική προτεραιότητα, με άμεσο αντίκτυπο τόσο στην οικονομία όσο και στη κοινωνική συνοχή της υπαίθρου.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιδιώκει την αποκλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων και την αποκατάσταση της ομαλότητας, προχωρώντας στην εξειδίκευση συγκεκριμένων μέτρων στήριξης που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σε σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η πολιτική ηγεσία και οι συναρμόδιοι υπουργοί θα παρουσιάσουν αναλυτικά τις παρεμβάσεις, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση για άρση των οδικών αποκλεισμών.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να καταστήσει σαφές ότι διαθέτει τόσο τη βούληση όσο και το σχέδιο για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, συνδέοντας τις εθνικές παρεμβάσεις με τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δυνατότητες. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι διπλό: αφενός η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά πόρους και πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφετέρου επιδιώκει λύσεις μέσω διαλόγου, ώστε ο πρωτογενής τομέας να παραμείνει βιώσιμος και ανταγωνιστικός στο μέλλον.

Ακολουθεί η αναλυτική ανάρτηση του πρωθυπουργού: