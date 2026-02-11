Την αποτίμησή του για την επίσκεψη στην Άγκυρα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ευχαριστώντας τον Τούρκο πρόεδρο για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία και τονίζοντας τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον.

Ακόμη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο διάλογος παραμένει βασικό εργαλείο για τη διαχείριση διαφορών και την ενίσχυση της διμερούς συνεννόησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 2023 έως σήμερα, επισημαίνοντας ότι τότε επιλέχθηκε μια δομημένη στρατηγική προσέγγιση τριών πυλώνων.

Αυτή περιλαμβάνει τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα συνεργασίας και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλαίσιο αυτό βοήθησε στην αποκατάσταση σταθερού κύκλου επαφών και θεσμικών συναντήσεων.

Όπως δήλωσε, μέσα από αυτή τη διαδικασία διαμορφώθηκε ένα σαφές πλέγμα επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, με απτά οφέλη για τους πολίτες Ελλάδας και Τουρκίας. Παράλληλα, τόνισε ότι οι επαφές δεν περιορίστηκαν σε τυπικό επίπεδο, αλλά απέκτησαν συστηματικό και λειτουργικό χαρακτήρα.

Κατά τις φετινές συνομιλίες, οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης σε νέα δέσμη κοινών πρωτοβουλιών που επεκτείνουν το πεδίο της διμερούς συνεργασίας, ενισχύοντας τη θετική ατζέντα και δημιουργώντας βάση για περαιτέρω συνεννόηση το επόμενο διάστημα.

Όλη η ανάρτηση Μητσοτάκη

«Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία. Η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας επιβεβαιώνει την αξία που έχουν ο διάλογος αλλά και οι σχέσεις καλής γειτονίας, ιδίως σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν αναλυτικό συνολικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία πράγματι αποκαταστήσαμε ένα σαφές πλέγμα συναντήσεων και ανοικτών διαύλων επικοινωνίας προς όφελος των δύο λαών. Σήμερα συμφωνήσαμε σε μία σειρά από νέες κοινές πρωτοβουλίες που διευρύνουν το πεδίο της διμερούς συνεργασίας».