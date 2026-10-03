Σαφές μήνυμα για την προστασία και την απόδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού μιλώντας παρουσία και του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η σημασία του σεβασμού των ιστορικών κειμηλίων στο σύγχρονο διεθνές πεδίο.

Η τοποθέτηση για την πολιτιστική κληρονομιά

Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε με έμφαση πως τα μνημεία και τα πολιτιστικά αγαθά δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου.

«Θεμελιώνουμε κάτι πολύ βαθύτερο από μια απλή πολιτιστική ανταλλαγή», είπε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί για την επιστροφή και άλλων κειμηλίων.

Ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα και για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, λέγοντας ότι «ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης».

Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν και οι υπουργοί Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνα Μενδώνη και της Βουλγαρίας Εφτίμ Μιλόσεφ.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεναγήθηκε στην έκθεση των κειμηλίων που επιστράφηκαν από τη Βουλγαρία. Η έκθεση αυτή φιλοξενείται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και θα λειτουργήσει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.