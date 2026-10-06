Νέες πιέσεις προς το Βρετανικό Μουσείο αλλά και τη βρετανική κυβέρνηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδεχόμενος ότι οι μέχρι σήμερα συζητήσεις δεν έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Θα εντείνουμε τις διεκδικήσεις μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για τον τρόπο με τον οποίο τα Γλυπτά απομακρύνθηκαν από την Αθήνα.

«Ήταν μέρος ενός ενιαίου μνημείου, το οποίο διαμελίστηκε και, ξεκάθαρα, εκλάπη», τόνισε.

«Ο Παρθενώνας είναι σύμβολο της ανθρωπότητας»

Μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος «Διάλογοι για την Αθήνα», ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Παρθενώνα ένα παγκόσμιο σύμβολο, όχι μόνο του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και της ίδιας της ανθρωπότητας.

Παράλληλα, συνέδεσε το αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών με τον συμβολισμό της δημοκρατίας.

Όπως σημείωσε, ο Παρθενώνας δεν ήταν απλώς ένας ναός αφιερωμένος στην Αθηνά, αλλά ένα μνημείο που συνδέεται και με την ιστορία της πρώτης δημοκρατίας.

Ο ίδιος έδωσε και σύγχρονη πολιτική διάσταση στο ζήτημα, αναφερόμενος σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, «η δημοκρατία αμφισβητείται από τα δεξιά ή από τα αριστερά».

«Δεν ζητάμε να αδειάσουν τα μεγάλα μουσεία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε το επιχείρημα ότι η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για μαζικές επιστροφές αρχαιοτήτων από μεγάλα μουσεία του κόσμου.

«Δεν υποστηρίζουμε ότι πρέπει να αδειάσουν τα μεγάλα μουσεία», ξεκαθάρισε.

Όπως επισήμανε, η περίπτωση του Παρθενώνα είναι μοναδική, καθώς πρόκειται για τμήματα ενός ενιαίου μνημείου που σήμερα βρίσκονται διαχωρισμένα μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου.

Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η επανένωση να συνοδευτεί από ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτιστικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Δυστυχώς δεν υπήρξε πρόοδος»

Αναφερόμενος στις μέχρι σήμερα επαφές με τη βρετανική πλευρά, ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι δεν σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος.

«Δυστυχώς δεν υπήρξε πρόοδος», ανέφερε, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης.

«Θα εντείνουμε τις διεκδικήσεις μας, όχι μόνο προς το Βρετανικό Μουσείο αλλά και προς τη βρετανική κυβέρνηση».

Το εμπόδιο του British Museum Act

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο νομικό πλαίσιο που ισχύει στη Βρετανία και ειδικότερα στον British Museum Act του 1963.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη νομοθεσία περιορίζει τη δυνατότητα του Βρετανικού Μουσείου να αποφασίσει από μόνο του την οριστική επιστροφή των Γλυπτών.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, «θα χρειαστεί μια εξαίρεση», γεγονός που εξηγεί και γιατί η ελληνική πλευρά επιδιώκει πλέον μεγαλύτερη εμπλοκή της βρετανικής κυβέρνησης.

Στο τραπέζι και η πολιτιστική συνεργασία

Στην προσπάθεια για την επανένωση των Γλυπτών, η Αθήνα εμφανίζεται έτοιμη να αξιοποιήσει και την πολιτιστική διπλωματία.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανακαίνιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αντικείμενα από τις συλλογές του να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτιστικής συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα», ανέφερε, επικαλούμενος παράλληλα τη στήριξη που, όπως σημείωσε, υπάρχει στη βρετανική κοινή γνώμη υπέρ της επανένωσης.

Το Brexit και οι σχέσεις Λονδίνου – Βρυξελλών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε, τέλος, τη νέα προσπάθεια για τα Γλυπτά και με το ευρύτερο κλίμα στις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit.

Όπως ανέφερε, η Αθήνα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις δηλώσεις της βρετανικής κυβέρνησης για την προοπτική στενότερων σχέσεων μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να επαναφέρει με μεγαλύτερη ένταση το αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.