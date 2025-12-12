Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τόνισε ότι «Τη Δευτέρα στις 17.00 περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία των αγροτών».

«Η πολιτεία είναι ανοιχτή σε διάλογο. Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5 θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία ορίσουν οι αγρότες», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, την ώρα που οι αγρότες πραγματοποιούν συμβολικό αποκλεισμό της κεντρικής πύλης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

«Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δισ. ευρώ έναντι 3,2 πέρυσι», για να προσθέσει ότι «Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία». Απευθυνόμενος προς τους βουλευτές, τόνισε ότι «έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά».

Η ΝΔ «είναι το κόμμα που στηρίζει τον αγροτικό κόσμο»

Υπογράμμισε ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η εμπλοκή των ευρωπαϊκών μηχανισμών δυσχέραναν τις διαδικασίες, ωστόσο «μπορέσαμε να κάνουμε τις πληρωμές που κάναμε και να ολοκληρώσουμε τις υπόλοιπες μέχρι τα τέλη του έτους». Μίλησε για «πολύ μεγάλη προσπάθεια» από τους κρατικούς λειτουργούς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το νέο σύστημα διασφαλίζει ότι «θα έχουν εξοφληθεί όσοι βρίσκονται ακόμα υπό έλεγχο και δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση», ενώ επανέλαβε πως «θα περισσέψουν χρήματα για τους νόμιμους αγρότες και κτηνοτρόφους», οι οποίοι θα λάβουν τελικά περισσότερες ενισχύσεις από πριν.

Επιπροσθέτως, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία «είναι το κόμμα που στηρίζει τον αγροτικό κόσμο» και ότι η μεγάλη μεταρρύθμιση στον πρωτογενή τομέα παραμένει κεντρικός στόχος της κυβέρνησης.

Το Σάββατο η πανελλαδική συντονιστική επιτροπή των μπλόκων στη Νίκαια στη Λάρισα

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει στη Νίκαια, στη Λάρισα, η πανελλαδική συντονιστική επιτροπή των μπλόκων, η οποία αναμένεται να ορίσει αντιπροσώπους και να ετοιμάσει τα αιτήματα των αγροτών για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Για την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

Αναφερόμενος στην εκλογή του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι στο πρόσωπό του «αναγνωρίζεται με τρόπο εμφατικό και καταλυτικό η τεράστια πρόοδος της Ελλάδας και της οικονομίας της». Πρόκειται, όπως είπε, για εξέλιξη που «σφραγίζει την επιστροφή της πατρίδας από τη χρεοκοπία στην ανάπτυξη και από το περιθώριο της Ευρώπης στην κορυφή του οικονομικού συμβουλίου των πιο ανεπτυγμένων χωρών».

Απέδωσε την αλλαγή τροχιάς της χώρας στις προσπάθειες της κοινωνίας, τονίζοντας ότι όλα επιτεύχθηκαν «χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε στο ψέμα και στον λαϊκισμό, επιλέγοντας τον δρόμο του ρεαλισμού, της σοβαρότητας, του σχεδίου και του αποτελέσματος». Επίσης, αναφέρθηκε στις πολιτικές αντιδράσεις των προηγούμενων ετών, τονίζοντας ότι «Αναρωτιέμαι πού είναι τώρα όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και για διεθνή απομόνωση της πατρίδας μας. Τους αφήνουμε στο χθες. Το δικό μας βλέμμα είναι στραμμένο στο αύριο».

Για τον προϋπολογισμό

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για το νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο πρωθυπουργός είπε ότι αποτελεί «μια ρητή θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή θα γυρίσει σε δρόμους που οδηγούν σε αδιέξοδα».

Υπογράμμισε ότι η έγκριση του προϋπολογισμού δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά «μια καθαρή δήλωση αρχών, προθέσεων και όσων πραγματικά πρεσβεύει η εκάστοτε κυβέρνηση». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στις δεσμεύσεις της τα τελευταία έξι χρόνια, εφαρμόζοντας «ένα μεθοδικό σχέδιο με χειροπιαστό αποτέλεσμα για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του σχεδίου για το 2026, σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός είναι «και κοινωνικός και αναπτυξιακός, ρεαλιστικός αλλά και μεταρρυθμιστικός», με παρεμβάσεις που στηρίζουν τη μεσαία τάξη, τους νέους, τις οικογένειες, την περιφέρεια και τους πιο ευάλωτους. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο οδικός χάρτης της κυβέρνησης παραμένει η «διαρκής μείωση των φόρων και η αύξηση των πραγματικών αποδοχών».

Τέλος, επεσήμανε ότι το οικονομικό σχέδιο δεν περιορίζεται στο επόμενο έτος, αλλά «προδιαγράφει και την εθνική στρατηγική μέχρι το 2030», για μια χώρα «πολύ διαφορετική από εκείνη που παραλάβαμε».

Τα μηνύματα στο εσωτερικό της ΝΔ

«Έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά», είπε ο πρωθυπουργός.

«Είμαστε παρόντες για να δώσουμε όλες τις μάχες που έρχονται – Στο κάλεσμα δεν περισσεύει κανείς. Συσπειρώνοντας τη βάση μας και απευθυνόμενοι και σε πολίτες που ξεκίνησαν από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες. Το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών δεν θα είναι κομματικό, αλλά στοίχημα υπαρξιακό: Αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής ή «Ακυβέρνητη Πολιτεία», όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία», συμπλήρωσε.