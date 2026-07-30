Φόρο τιμής στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος απέτισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την εισαγωγική εισήγησή του κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι ενισχύεται η θωράκιση της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συνδέοντας την πολιτική προστασία, την οδική ασφάλεια, τη διαχείριση του νερού και τις ενεργειακές εξελίξεις σε ένα ενιαίο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της κυβέρνησης για τον θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις μάχες με τις φλόγες, προειδοποίησε ότι ο Αύγουστος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος μήνας και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες για τη μέγιστη προσοχή, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην ευρωπαϊκή συμφωνία για την επανεκκίνηση της παραγωγής των Canadair και θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει νέο αεροσκάφος το 2028.

Παράλληλα, έκανε λόγο για θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Μεγαλόνησο, παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων χάρη στις παρεμβάσεις του κράτους, προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυση των ελέγχων και των καμερών τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους, χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού ως στρατηγικής σημασίας απάντηση στον κίνδυνο λειψυδρίας και ανακοίνωσε τη δημιουργία διυπουργικής επιτροπής για την επιστημονική διερεύνηση των προοπτικών της πυρηνικής ενέργειας, επιμένοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να μείνει πίσω στις διεθνείς τεχνολογικές και ενεργειακές εξελίξεις.

Οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου

«Θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες, προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γύθειο.

Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση.

Όπως βλέπετε, στη Δυτική Ευρώπη η Γαλλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς πυρκαγιές, mega πυρκαγιές. Σε εμάς, δυστυχώς, δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδραμε τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για τέσσερις μέρες δύο αεροσκαφών Canadair, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας.

Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να τεθεί ξανά σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Canadair.

Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει, καλώς εχόντων των πραγμάτων το 2028, το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο Canadair, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

«Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές»

Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα, τον μήνα Αύγουστο. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια.

Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες της Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανεύθυνες πράξεις.

Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.

Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, κ. Υπουργέ των Εξωτερικών, είναι μια εξέλιξη εθνικής σημασίας, η οποία γεννά μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

«Το Κυπριακό παραμένει ψηλά στη διεθνή ατζέντα»

Πριν από δύο μέρες είχαμε στην Κύπρο την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εδώ και πολλά χρόνια, 16 χρόνια για την ακρίβεια μετά την τελευταία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού στο νησί.

Επισκέφτηκε τη Μεγαλόνησο ο António Guterres. Είναι ένα γεγονός που αποδεικνύει ότι το Κυπριακό παραμένει ψηλά στη διεθνή ατζέντα. Και, όπως ξέρετε, και η κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μία δίκαιη και βιώσιμη λύση η οποία πρέπει όμως -θα το τονίσω αυτό-, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ψηφίσματα τα οποία, προφανώς, δεσμεύουν και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα.

Είναι κάτι στο οποίο πια συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Εκτελεστικό της Αντιπρόεδρο, τον Raffaele Fitto, να επισκέπτεται και αυτός τις επόμενες μέρες τη Μεγαλόνησο.

Είναι μία σημαντική, είναι μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, μάλιστα με την προοπτική μίας διευρυμένης διάσκεψης, υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό.

Είναι μία κινητικότητα που δηλώνει ότι, όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών, όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο Οικουμενικός Ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα.

Έρχομαι τώρα εν τάχει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Η κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους και ο νέος ΚΟΚ»

Το πρώτο αφορά την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους. Είναι ένα στοίχημα διαρκείας, καθώς επί δεκαετίες, κάθε χρόνο, η χώρα μας θρηνεί εκατοντάδες ζωές στην άσφαλτο. Είναι, όμως, και ένα στοίχημα, γι’ αυτό και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό, ενόψει της καλοκαιρινής εξόδου αλλά και σύνθετο, αν στις πολλές πλευρές του προσθέσουμε και την τελευταία τάση για μετακίνηση με πατίνια, η οποία εμφανίστηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα.

Για όλα αυτά, όπως ξέρετε, η πολιτεία έχει ήδη φροντίσει, με θεμέλιο τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το ίδιο και με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ψηφίσαμε πρόσφατα σχετικά με τη μικρο-κινητικότητα.

Θέλω να τονίσω ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες αποδίδουν. Αρκεί να σκεφτούμε ότι, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, είχαμε τη μείωση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 31% σε σχέση με τα στοιχεία του 2019 και κατά 12% σε σχέση με τα ήδη μειωμένα στοιχεία του 2025.

Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια έλεγχοι. Επιβεβαιώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες παραβάσεις.

Είναι, νομίζω, ένα ρεκόρ το οποίο έφερε και η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων, πια, του Υπουργείου Μεταφορών, η διάθεση περισσότερων δυνάμεων στα σημεία υψηλής επικινδυνότητας, ο εκσυγχρονισμός των τεχνικών μέσων, η παρακολούθηση των οδικών αξόνων και φυσικά οι πολύ συστηματικοί έλεγχοι οι οποίοι γίνονται -έχουν μπει για τα καλά πια στη ζωή μας, ευτυχώς, σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, ειδικά τις βραδινές ώρες.

Τις επόμενες ημέρες θα τεθούν σε λειτουργία επιπλέον σχεδόν 400 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής. Αυτές θα λειτουργήσουν ενισχυτικά στις 1.000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και ακόμα σε 250 κάμερες που θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Ενώ με τις ψηφιακές κλήσεις, τις φορητές συσκευές των αστυνομικών αλλά και με το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας το οποίο έχει τεθεί πια σε λειτουργία, πιστεύω και η κατάσταση στους δρόμους και ως προς το κυκλοφοριακό θα βελτιώνεται ολοένα και περισσότερο.

Δίπλα, ωστόσο, στην πολιτική βούληση, η οποία είναι δεδομένη, απαραίτητη είναι και η αλλαγή της κουλτούρας, της συμπεριφοράς μας στον δρόμο. Διότι, δυστυχώς, εδώ τα προβλήματα δεν χωρίζονται σε «μικρά» και σε «μεγάλα», καθώς ένα πολύ μικρό λάθος μπορεί να φέρει ένα μεγάλο δράμα.

Γι’ αυτό και μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί και η επικοινωνιακή καμπάνια «Θα Ζήσω» και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών, σε συνεργασία πάντα και με τον κλάδο της ενοικίασης των οχημάτων.

Μπαίνοντας, συνεπώς, στον μήνα Αύγουστο με τις αυξημένες μετακινήσεις, ειδικά στους τουριστικούς προορισμούς, το μήνυμα είναι ένα: απολαμβάνουμε τις διακοπές μας αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς. Με μηδενική ανοχή στην υπερβολική ταχύτητα, στη χρήση κινητού την ώρα της οδήγησης, στο αλκοόλ. Πάντα με ζώνη στο αυτοκίνητο, μπρος και πίσω, θέλω να θυμίσω. Πάντα με κράνος στη μηχανή.

Η οδική ασφάλεια δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Είναι μια κοινωνική υποχρέωση και ένας δείκτης πολιτισμού και, ειδικά γι’ αυτή την κυβέρνηση, είναι μια πολιτική επιλογή και μια καθημερινή μάχη και προτεραιότητα.

«Η διαχείριση του νερού και η συγχώνευση των φορέων»

Έρχομαι στη συνέχεια, κ. Υπουργέ Περιβάλλοντος, στο δεύτερο θέμα -θα το προτάξουμε στη συζήτηση γιατί ξέρω ότι πρέπει να βρεθείτε στη συνέχεια στη Βουλή-, το οποίο δεν είναι άλλο από τη διαχείριση του νερού. Σήμερα, μάλιστα, ψηφίζεται στην Ολομέλεια μια πολύ σημαντική δομική μεταρρύθμιση, για την οποία θα μιλήσει στην συνέχεια πιο αναλυτικά ο κ. Υπουργός.

Είναι το πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού, είτε μιλάμε για την υδροδότηση είτε μιλάμε για την άρδευση είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λυμάτων.

Ήδη κάνουμε μια πολύ σημαντική συγχώνευση: 70 διαφορετικοί φορείς μαζί με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, συνενώνονται, δημιουργώντας ένα πολύ πιο αποτελεσματικό και συνεκτικό σύστημα κάλυψης αναγκών και ύδρευσης αλλά και άρδευσης πια, σε περιοχές όπου κατοικεί πάνω από το 50% του πληθυσμού της χώρας.

Ταυτόχρονα, θέλω να το ξαναπώ, διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας και ένα ηχηρό μήνυμα, μια ηχηρή απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση, τάχα για εμπορευματοποίησή του, καταπολεμώντας επίσης τις διαρροές, την άσκοπη σπατάλη και ενισχύοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, θα έλεγα ότι είναι το πρώτο βήμα μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης για το ζήτημα της διαχείρισης του νερού στην πατρίδα μας.

Θέλω να θυμίσω ότι με βάση τα επίσημα κλιματολογικά δεδομένα, όλη η λεκάνη της Μεσογείου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κινδύνου. Η χώρα μας κατατάσσεται 19η παγκοσμίως σε κίνδυνο λειψυδρίας, 2η μετά την Κύπρο στη νότια Ευρώπη με κριτήριο το «υδατικό στρες».

Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν, το ΠΑΣΟΚ, μέχρι και αίτηση αντισυνταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις.

Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, παραμερίζοντας τις όποιες πολιτικές αντιδράσεις και θα αναμένετε και άλλες ανακοινώσεις, πολύ σημαντικές, για τα ζητήματα της διαχείρισης του νερού, ενόψει και της παρουσίας μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Άρα, κ. Υπουργέ, έχετε την απόλυτη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσετε σε αυτή την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση.

«Επιτροπή για την πυρηνική ενέργεια»

Τέλος, έχουμε και ένα ζήτημα ακόμα το οποίο έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία, αφορά μια πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία μιας Διυπουργικής Επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια.

Δεν αναφέρομαι εδώ σε τυχόν κατασκευή πυρηνικών σταθμών αλλά στην έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση και χάραξη ενός οριοθετημένου πλαισίου ώστε η χώρα μας να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων.

Γι’ αυτό και γνωρίζουμε ότι ολοένα και περισσότερες χώρες στρέφονται στη λύση των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων παραγωγής ρεύματος. Είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Οφείλουμε, αν μη τι άλλο, να τη μελετήσουμε ώστε να έχουμε όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μας πριν καταλήξουμε σε οποιαδήποτε απόφαση. Αυτό ακριβώς θα κάνει αυτή η Διυπουργική Επιτροπή.

Θα έχουμε, επίσης, όπως σε κάθε Υπουργικό Συμβούλιο, μια ακόμα ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργού για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης την 31η Αυγούστου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους για τη συνεργασία σας σε αυτή την πολύ δύσκολη και απαιτητική άσκηση. Θέλω να θυμίσω ότι 117 έργα και ορόσημα βρίσκονται σε εξέλιξη. Και προφανώς πρέπει όλα να ολοκληρωθούν όπως τα έχουμε προγραμματίσει, μέσα στον επόμενο μήνα».