Κατηγορηματικός και μονολεκτικός εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και τον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε, αποκλείοντας κάθε σενάριο ανασχηματισμού ή πρόωρων εκλογών.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εξαιρετικά θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα, ενώ εξήγγειλε νέες παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης.

«Όχι» σε ανασχηματισμό, πρόωρες εκλογές και αλαζονικές συμπεριφορές

Στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας, ο πρωθυπουργός ήταν απόλυτα σαφής, βάζοντας οριστικό τέλος στις φημολογίες των τελευταίων ημερών.

Ανασχηματισμός: Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, απάντησε μονολεκτικά και κατηγορηματικά «όχι» .

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, απάντησε μονολεκτικά και κατηγορηματικά . Πρόωρες κάλπες: Απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι ο μόνος λόγος για προσφυγή στις κάλπες θα ήταν το στενά πολιτικό όφελος, κάτι που δεν συνάδει με την πολιτική του φιλοσοφία. «Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και δεν βλέπω μείζονα εθνικό λόγο για να πάμε σε εκλογές. Τι είναι οι εκλογές, ένας μηχανισμός που γεμίζει τον κουμπαρά;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι ο μόνος λόγος για προσφυγή στις κάλπες θα ήταν το στενά πολιτικό όφελος, κάτι που δεν συνάδει με την πολιτική του φιλοσοφία. «Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και δεν βλέπω μείζονα εθνικό λόγο για να πάμε σε εκλογές. Τι είναι οι εκλογές, ένας μηχανισμός που γεμίζει τον κουμπαρά;», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα στους Υπουργούς: Ζήτησε από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να μην «κατέβουν τα μολύβια» και να μη μετατραπεί η περίοδος σε παρατεταμένη προεκλογική τροχιά, προαναγγέλλοντας αυστηρό χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένους στόχους για τους επόμενους 6 μήνες.

Ζήτησε από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να μην «κατέβουν τα μολύβια» και να μη μετατραπεί η περίοδος σε παρατεταμένη προεκλογική τροχιά, προαναγγέλλοντας αυστηρό χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένους στόχους για τους επόμενους 6 μήνες. Φαινόμενα αλαζονείας: Τοποθετούμενος για τις αιτιάσεις περί αλαζονικών συμπεριφορών, ξεκαθάρισε ότι «καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή». Σημείωσε πάντως ότι δεν διαπιστώνει τέτοιες τάσεις στην πλειονότητα των στελεχών της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας, υπογραμμίζοντας ότι «οι πολίτες δεν ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές και έχουν απαιτήσεις για το ήθος και το ύφος της εξουσίας».

Διπλωματία, επίσκεψη Ρούμπιο και ελληνοτουρκικά

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «αναμφίβολα θετικό» το αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ – Ελλάδας. Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος σπάνια πραγματοποιεί τέτοια ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μόνη προηγούμενη επίσκεψή του για αντίστοιχο διάλογο ήταν στην Ινδία.

F-35 και εξοπλιστικά: Επιβεβαίωσε ότι τα πρώτα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς F-35 θα ενταχθούν στην Πολεμική Αεροπορία την περίοδο 2029-2030, ενώ ήδη ξεκινούν οι υποδομές στην Ανδραβίδα. Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι «δεν γνωρίζει τα βασικά» γύρω από το πρόγραμμα των F-35 και προεξοφλεί εσφαλμένα την απόκτησή τους από την Τουρκία.

Επιβεβαίωσε ότι τα πρώτα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς F-35 θα ενταχθούν στην Πολεμική Αεροπορία την περίοδο 2029-2030, ενώ ήδη ξεκινούν οι υποδομές στην Ανδραβίδα. Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι «δεν γνωρίζει τα βασικά» γύρω από το πρόγραμμα των F-35 και προεξοφλεί εσφαλμένα την απόκτησή τους από την Τουρκία. Ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τόνισε ότι το έργο (στο οποίο συμμετέχει πλέον το γαλλικό επενδυτικό κεφάλαιο Meridian) «μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», διευκρινίζοντας πως οι πρόσφατες έρευνες στην Κάσο αφορούσαν δραστηριότητα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τόνισε ότι το έργο (στο οποίο συμμετέχει πλέον το γαλλικό επενδυτικό κεφάλαιο Meridian) «μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», διευκρινίζοντας πως οι πρόσφατες έρευνες στην Κάσο αφορούσαν δραστηριότητα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ελληνοτουρκικά: «Τα νερά στο Αιγαίο έχουν ένα αεράκι, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Όπως αλλάζει ο καιρός, έτσι συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», ανέφερε παραστατικά. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά σημείωσε ότι ο ίδιος επιδιώκει σταθερά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

«Τα νερά στο Αιγαίο έχουν ένα αεράκι, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Όπως αλλάζει ο καιρός, έτσι συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», ανέφερε παραστατικά. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά σημείωσε ότι ο ίδιος επιδιώκει σταθερά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Ισραήλ, αραβικός κόσμος και «Θόλος του Αχιλλέα»: Διευκρίνισε ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδας είναι με το κράτος του Ισραήλ και όχι απαραίτητα με τη σημερινή του κυβέρνηση, φέρνοντας ως παράδειγμα την απόκτηση του υπερσύγχρονου αντιαεροπορικού συστήματος «Θόλος του Αχιλλέα» με πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα . Παράλληλα, τόνισε ότι η σχέση αυτή δεν εμποδίζει την Αθήνα να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο και να ασκεί κριτική για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη.

Διευκρίνισε ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδας είναι με το κράτος του Ισραήλ και όχι απαραίτητα με τη σημερινή του κυβέρνηση, φέρνοντας ως παράδειγμα την απόκτηση του υπερσύγχρονου αντιαεροπορικού συστήματος με πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα . Παράλληλα, τόνισε ότι η σχέση αυτή δεν εμποδίζει την Αθήνα να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο και να ασκεί κριτική για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη. Γεωπολιτικός Διάδρομος IMEC και Κάθετος Διάδρομος: Υπογράμμισε τη σημασία του διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC) και του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, που καθιστούν την Ελλάδα κομβικό πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.

Οικονομία, δημόσιο χρέος, ενέργεια και καύσιμα

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασικό στόχο τη διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης διπλάσιων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα: Ανακοίνωσε ότι εντός ολίγων ημερών θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις για σημαντική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης , παράλληλα με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στη συνέχεια, προτεραιότητα θα δοθεί στο ντίζελ κίνησης και τη βενζίνη.

Ανακοίνωσε ότι εντός ολίγων ημερών θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις για , παράλληλα με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στη συνέχεια, προτεραιότητα θα δοθεί στο ντίζελ κίνησης και τη βενζίνη. Ερευνητικές γεωτρήσεις: Αποκάλυψε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2027 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την ExxonMobil, κάτι που έχει να συμβεί στη χώρα εδώ και 40 χρόνια. Παράλληλα, μνημόνευσε τις συνομιλίες με τη Chevron νοτίως της Κρήτης ως άμεση αναγνώριση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Αποκάλυψε ότι το θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την ExxonMobil, κάτι που έχει να συμβεί στη χώρα εδώ και 40 χρόνια. Παράλληλα, μνημόνευσε τις συνομιλίες με τη Chevron νοτίως της Κρήτης ως άμεση αναγνώριση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Δημόσιο χρέος και φορολογία: Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος με τη μεγαλύτερη ταχύτητα από τη δεκαετία του ’80, διασφαλίζοντας ότι οι επόμενες γενιές θα κληρονομήσουν μικρότερο βάρος. Αναφέρθηκε επίσης στη μηδενική φορολόγηση εισοδήματος για νέους έως 25 ετών (για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ), ως άμεσο αποτέλεσμα της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Παιδεία, μεταρρυθμίσεις και πανεπιστήμια

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δομικές αλλαγές που προωθούνται στην εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση», καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνιστά «μια ευκαιρία και ταυτόχρονα πολύ μεγάλη πρόκληση» που απαιτεί την άμεση προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος.

Αναφερόμενος στη συνολική αναμόρφωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποκάλυψε ότι «ο διάλογος ο οποίος γίνεται για το νέο σχολείο ολοκληρώνεται από την Υπουργό» και προανήγγειλε πως «ενδεχομένως και πριν τις εκλογές να είμαστε σε θέση να προτείνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή Λυκείου», ώστε αυτό «να μην είναι απλά ένας χώρος προετοιμασίας για τις εξετάσεις» και το «απολυτήριο του Λυκείου να έχει ένα αυτοτελές αντίκρισμα».

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός εξήρε την ανταπόκριση των νέων πρωτοβουλιών, κάνοντας ειδική μνεία στο «ψηφιακό φροντιστήριο» ως μια παρέμβαση με έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποτύπωμα, ενώ έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν τομέα που «προωθούμε με μεγάλο ενθουσιασμό», καθώς επιτρέπει σε «νέα παιδιά να αρχίσουν να δουλεύουν από τα 20-21, στα 18 ενδεχομένως, να κερδίσουν καλά χρήματα και να μην πληρώνουν φόρο». Όσον αφορά την κατάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός, δηλώνοντας πως «η μάχη για την ευταξία στα πανεπιστήμια κερδήθηκε, παρά τις όποιες μάχες οπισθοφυλακών», ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει σταθερά στην κατεύθυνση της περιφρούρησης της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της αναβάθμισης των δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.