Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε στο συνέδριο του Economist, στο Βελλίδειο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδινε το παρών σε εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη με την OpenAI με θέμα ‘ΑΙ in Schools’, που έγινε σε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

«Δεν είναι ο Τσίπρας το αντικείμενο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον» είπε στην συνάντησή του με δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την ομιλία του κ. Τσίπρα και των όσων είπε σε αυτή.

«Είδα κάτι βράχια τώρα στο δρόμο που ερχόμουν» σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στη σχετική αναφορά του Αλέξη Τσίπρα.

«Και στις δυο προηγούμενες αναμετρήσεις δεν ασχολήθηκα πολύ μαζί του και δεν σκοπεύω να αλλάξω τώρα, μήπως του δίνετε πολλή σημασία;», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από τη συζήτηση με δημοσιογράφους δεν έλειψαν και οι ερωτήσεις για τα μέτρα που θα ανακοινώσει.

«Τα έχετε γράψει όλα, έχει και του χρόνου ΔΕΘ αλλά δεν είναι θέμα ενός μέτρου», αρκέστηκε να πει ο κ. Μητσοτάκης.

«Πρόκειται για ένα κομμάτι στην υλοποίηση μιας συνολικής πολιτικής» είπε ο κ. Μητσοτάκης σχετικά με τα όσα πρόκειται να ανακοινώσει.

Ισχυρίστηκε ακόμα πως οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας (4ετίας) ενώ δεν έδειξε να προβληματίζεται για τις δημοσκοπήσεις.

«Δεν είναι σκοπός να πάρουμε μία ή δυο μονάδες την επόμενη εβδομάδα, δεν με απασχολεί αυτό, γιατί το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα δεν έχει την ίδια επίδραση στο τέλος της 4ετίας» εξήγησε σε δημοσιογράφους.