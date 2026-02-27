Σε υψηλούς τόνους και με φόντο την οξυμένη πολιτική αντιπαράθεση για την ενεργειακή πολιτική και την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει από το βήμα της Βουλής στους ισχυρισμούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, περί «πανευρωπαϊκής πρωτιάς» της Ελλάδας στο ακριβό ρεύμα.

Κατά τη διάρκεια της ώρας του πρωθυπουργού στη Βουλή, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη με θέμα «Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας», ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε επίσημα στοιχεία της Eurostat, αποδομώντας πλήρως τις κατηγορίες περί υπέρογκων τιμολογίων.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «ψεύδεται όταν λέει ότι στη χώρα μας έχουμε το ακριβότερο ρεύμα» και ανέφερε ότι τα τιμολόγια των ελληνικών νοικοκυριών το πρώτο εξάμηνο του 2025 -όπου μέχρι τότε υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την Eurostat- ήταν 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Σήμερα δεν είμαστε όμηροι των πράσινων εργατοπατέρων που κατέβαζαν τον διακόπτη όποτε ήθελαν» επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει η ΔΕΗ η χρεοκοπημένη επιχείρηση που παρέλαβε η ΝΔ το 2019.

«Λάθος τερέν και επιχειρήματα επιλέξατε, εάν η πρόθεσή σας είναι να εκμεταλλευτείτε πολιτικά το θέμα της ενέργειας» υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Οι τιμές στην Ευρώπη είναι πολύ υψηλότερες απ’ ό,τι ήταν πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και κατά μέσο όρο η χονδρική τιμή ρεύματος έχει διπλασιαστεί, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «το 2019 ήμασταν μακράν η πιο ακριβή χώρα στη χονδρική τιμή στην Ευρώπη». «Αυτή την περίοδο πήγε από τα 60 ευρώ στα 400 και η κυβέρνηση αντέδρασε. Δεν επέτρεψε να φτάσουν στα νοικοκυριά οι δυσθεώρητες αυξήσεις, επιβάλαμε έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και επιδοτήσαμε με αυτά τις τιμές του ρεύματος ώστε να μην φτάσουν στον καταναλωτή. Τον Ιανουάριο η μέση τιμή ήταν 109 στην Ελλάδα η μεγαβατώρα και στην Πολωνία 143», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «είναι διαφορετική η εικόνα από αυτή που υπήρχε στο παρελθόν. Το μείγμα ενεργειακής πολιτικής που επιλέξαμε στηρίζεται σε δυο πυλώνες».

«Πρώτον, στη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, και δεύτερο στην επιλογή του φυσικού αερίου όταν δεν μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτηση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όχι ρωσικό αέριο, αλλά υγροποιημένο πιθανόν αμερικανικής προέλευσης, εφόσον οι τιμές είναι συμφέρουσες όπου θα καλύπτουμε τις υπόλοιπες ενεργειακές μας ανάγκες» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Και πρόσθεσε πως «περιμένουμε από τη ΔΕΗ να δούμε χαμηλότερες τιμές στην αγορά το επόμενο διάστημα» και πως μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης «θα βάλουμε λιγνίτη στο μείγμα». Για πρώτη φορά -τόνισε- το ενεργειακό ισοζύγιο είναι θετικό, αυτό σημαίνει ενεργειακή ασφάλεια, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας πως «το 2019 ήμασταν οι πιο ακριβοί στη χονδρική σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη».

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση πρόταξε τις επενδύσεις στην ενέργεια για να απολαμβάνουν τα νοικοκυριά χαμηλότερες τιμές ρεύματος. Όπως είπε, «έχουμε κάνει άλματα, αφού το 2019 οι επενδύσεις ήταν 400 εκατ. ευρώ και το 2024 έφτασαν το 1,5 δισ ευρώ», ενώ «η διασύνδεση των νησιών μας αποτελεί για μας προτεραιότητα και θα γίνουν επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση».

«Να μετακομίσετε στο ΚΚΕ» κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης όταν ο κ. Ανδρουλάκης παρεμβαίνοντας είπε ότι οι επενδύσεις γίνονται «με το αίμα του λαού».

Κλείνοντας την πρωτολογία του ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η σημερινή πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα της συστηματικής επιλογής της κυβέρνησης να επενδύσει στις υποδομές του φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση κατάφερε να δώσει σάρκα και οστά στον κάθετο διάδρομο και η Ελλάδα σήμερα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή, ενώ συνδέει την ενεργειακή πολιτική με την εξωτερική της πολιτική, θωρακίζοντας τη χώρα όχι μόνο πολιτικά αλλά και ενεργειακά, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Δείτε την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή

Η ομιλία Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκινώντας την τοποθέτησή του ανέφερε ότι η ενεργειακή ακρίβεια πλήττει νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις. «Οι πολίτες πληρώνουν το ακριβότερο ρεύμα στην ΕΕ. Στην Ελλάδα έχει πενταπλάσιες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε σχέση με το ΜΟ της ΕΕ» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζοντας παράλληλα πως τα κέρδη της ΔΕΗ έχουν εκτοξευτεί.

«Παραδώσατε τον ενεργειακό χώρο σε λίγους και ισχυρούς και όχι στους πραγματικούς παραγωγούς» ανέφερε σε άλλο σημείο για να σημειώσει πως η ενεργειακή μεταρρύθμιση «αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της κυβέρνηση ΝΔ».

«Το 2025 χάθηκε πράσινη ενέργεια που αντιστοιχεί σε όλο το αγροτικό ρεύμα της χώρας ή σε κατανάλωση 500 χιλ νοικοκυριών» είπε ο κ. Ανδρουλάκης εκφράζοντας την αντίθεσή του στο κλείσιμο των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη. «Αποτελεί ευθεία υπονόμευση του δημοσίου συμφέροντος» είπε για να προσθέσει: «οι ενέργειες σας φέρνουν ακρίβεια και ενίσχυση των καρτέλ».

Μιλάτε συνεχώς για τον κάθετο διάδρομο αλλά αποφεύγετε να ενημερώσετε τον λαό για το χρονοδιάγραμμα πόντισης καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. «Πριν λίγες ημέρες συναντήσατε τον κ. Ερντογάν. Έχετε να μας πείτε κάτι γι αυτή ή είστε τις άποψης του κ. Θεοχάρη που υποστήριξε ότι το έργο δεν γίνεται με ευθύνη της Κύπρου. Θέλουμε καθαρές απαντήσεις γι αυτά τα εθνικά ζητήματα» ανέφερε

Ο κ. Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε και στην δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές. «Η απόφαση δικαιώνει όχι μόνο εμένα αλλά και όσους ακλόνητα στάθηκαν απέναντι στις σκοτεινές ενέργειες. Η απόφαση κλονίζει το παρακράτος σας» είπε.

«Η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα λάθος όπως είπατε αλλά παρακρατικός μηχανισμός που καταπάτησε δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Θλιβερές οι αντιδράσεις της κυβέρνησης. Αντί να απολογηθείτε , επιτίθεστε με θράσος λέγοντας ότι εμείς δεν σεβόμαστε την Δικαιοσύνη. Σεβασμός σημαίνει εφαρμόζω τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Σας καλώ να εφαρμόσετε την απόφαση του ΣτΕ. Εμπιστεύομαι την δικαιοσύνη όσο την εμπιστεύεστε και εσείς την περίοδο κυβέρνησης Τσίπρα» ανέφερε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε «διαβάσατε ότι η δικαιοσύνη διατάσσει έρευνα για κατασκοπεία; Τι θα κάνετε; Τι θα κάνετε σήμερα με αυτούς που οργάνωσαν παρακράτος και στο όνομα ποιου το οργάνωσαν το παρακράτος; Θα λογοδοτήσετε κ. Μητσοτάκη για τα παράνομα παιχνίδια εξουσίας και θα είναι μέρα μεσημέρι».

«Ο αγώνας θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη κάποιοι που νομίζουν ότι επειδή νίκησαν στις εκλογές το Κράτος τους ανήκει. Δεν σας ανήκει. Θα κάνω ότι περνά από το χέρι μου για να πάρετε μάθημα: το κράτος δεν είναι λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού. Να τελειώσουμε μια και καλή με την διαφθορά. Ο αγώνας θα είναι μέχρι τέλους. Δεν είναι προσωπικό ζήτημα, είναι ζήτημα αρχών αξιών και όρκου. Να υπηρετώ την πατρίδα χωρίς να λογαριάζω το κόστος των επιθέσεων» είπε

Η δευτερολογία Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, και στη δευτερολογία του επέμεινε την κριτική του στην πολιτική ενέργειας της κυβέρνησης και απάντησε στον πρωθυπουργό ότι κρύβει τα πραγματικά στοιχεία. Αντικρούοντας το επιχείρημα του πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα κινείται στο μέσο όρο της ΕΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι βάσει της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών είναι από τις πιο ακριβές.

«Μοιράσατε τον ενεργειακό χώρο σε ολιγάρχες της ενέργειας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι το κόστος ζωής είναι υψηλό γιατί είναι πολύ ακριβό το κόστος της ενέργειας.

Επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός δεν απάντησε στο τι γίνεται με το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο και όσον αφορά στον λιγνίτη τόνισε ότι μία μονάδα να παρατείνει τη λειτουργία της, όπως συμβαίνει σε μονάδες της Γερμανίας κι άλλων χωρών της ΕΕ.

H απάντηση του Πρωθυπουργού

«Αν οι αριθμοί δεν συμφωνούν μαζί σας τόσο χειρότερο για τους αριθμούς κ. Ανδρουλάκη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως «οδηγήσαμε σταθερά τη χώρα να προσεγγίσει τις τιμές στη χονδρική» και πως αυτό έχει αντίκτυπο και στις τιμές της λιανικής. «Είναι πολύ ακριβή η παραγωγή του λιγνίτη και η μόνη περίπτωση να χρησιμοποιηθεί είναι σε πραγματικά μεγάλη ανάγκη», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο λελογισμένο μείγμα φωτοβολταϊκών και αιολικών. «Το 50% της παραγωγής των ΑΠΕ είναι από τον ΔΕΔΗΕ, όχι από τον ΑΔΜΗΕ. Είναι ψέμα αυτό που λέτε κ. Ανδρουλάκη ότι ο ενεργειακός χώρος καταλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από μεγάλες επενδύσεις», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο φυσικό αέριο τόνισε ότι οι ρυθμοί της πράσινης μετάβασης τίθενται σε αμφισβήτηση στην Ευρώπη και πως αυτός ο προβληματισμός είναι υγιής. «Η Ελλάδα πλήττεται από την κλιματική κρίση. Θέλουμε πράσινη μετάβαση που θα μας οδηγήσει το 2050 στην κλιματική ουδετερότητα. Το ερώτημα είναι ποιος θα επωμιστεί το κόστος. Θα γίνει εις βάρος της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής; Θα εξακολουθεί η Ευρώπη να μην είναι ανταγωνιστική στις τιμές ρεύματος με επιλογές πιο ακριβές; Η αλήθεια είναι ότι πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λένε ότι είναι θεμιτοί οι στόχοι της πράσινης μετάβασης αλλά να είμαστε πιο προσεχτικοί στους τομείς της οικονομίας όπου η απανθρακοποίηση θα οδηγήσει σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση», επισήμανε.

«Για την κυβέρνηση το κόστος ζωής είναι η πρώτη προτεραιότητα. Υπάρχουν πολλά ελληνικά νοικοκυριά που τα βγάζουν δύσκολα. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση υλοποιεί συνετή οικονομική πολιτική που επιτρέπει να στηρίζουμε αυτά τα νοικοκυριά», τόνισε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στις αυξήσεις που δόθηκαν. «Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι ο μόνος τρόπος για να τείνουμε ένα χέρι στήριξης στους πολίτες που δοκιμάζονται. Αυτή η κυβέρνηση επέστρεψε ένα ολόκληρο νοίκι τον Νοέμβριο. Έχουμε 45 διαφορετικές δράσεις για τη στέγη. Μην κουνάτε το δάκτυλο σε αυτή την κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας. Δεν υπερηφανευόμαστε, ούτε πανηγυρίζουμε. Αλλά αυτή η κυβέρνηση πετυχαίνει δημοσιονομικούς στόχους και έχει ικανό πλεόνασμα που επιστρέφει στην κοινωνία ως μέτρα στήριξης. Στα τέλη Μαρτίου το υπουργικό συμβούλιο θα αποφασίσει μία ακόμα αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο στόχος που είχαμε θέσει και είχαμε δεσμευτεί ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα έχει πάει από τα 680 ευρώ στα 950, θα τηρηθεί στο ακέραιο», υπογράμμισε.

«Είχατε προαναγγείλει προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου. Η πρότασή σας γίνεται αποδεκτή. Καταθέστε να τα συζητήσουμε και να αναμετρηθούμε εκεί που πρέπει, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.