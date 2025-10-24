«Ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα ως προς την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Θεωρώ πολύ θετικό ότι στον χάρτη της ΕΕ αντιμετωπίζονται ως εμβληματικά έργα, προτάσεις που ήταν ανέκαθεν εθνική προτεραιότητα», τόνισε σε δηλώσεις του στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα εξέφρασε την επιθυμία του η τουρκική πλευρά να αλλάξει στάση σχετικά με το casus belli.

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα ως προς την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Αναφέρομαι στην θεσμοθέτηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής που έχει ήδη αξιοποιήσει η χώρα, αλλά και στο πρόγραμμα SAFE που ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές χώρες να προχωρήσουν σε συμπράξεις και κοινές παραγγελίες. Από εκεί και πέρα θεωρώ πολύ θετικό ότι στον οδικό χάρτη της ΕΕ εντοπίζονται ως εμβληματικά έργα προτάσεις που ανέκαθεν αποτελούσαν ελληνική προτεραιότητα και αναφέρομαι ενδεικτικά στην αντιπυραυλική ασπίδα που μαζί με τον Πολωνό πρωθυπουργό είχαμε παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα πριν δύο χρόνια, αλλά και την προστασία όλων των συνόρων από επιθέσεις από drones. Eίναι επίσης σημαντικό πως το σχέδιο της Ευρώπης πρέπει να καλύπτει όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα και όχι μόνο τα ανατολικά. Από εκεί και πέρα τα χρηματοδοτικά εργαλεία πέραν των εθνικών δυνατοτήτων για χρηματοδότηση τέτοιων έργων, ακόμη δεν έχουν εξειδικευτεί. Δεν είμαστε στο σημείο που έχει ωριμάσει η ιδέα για ένα ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο κοινής χρηματοδότησης για έργα κοινής ωφέλειας. Εγώ θα επιμένω να παρουσιάζω αυτή τη πρόταση και να την συζητάμε στην ΕΕ και πιστεύω ότι θα έρθει η ώρα της, θα ωριμάσει και αυτή η πρόταση διότι απαντά σε μια κοινή ευρωπαϊκή ανάγκη».

