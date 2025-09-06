Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (6/9), στις 20:00, την εναρκτήρια ομιλία του, στα εγκαίνια της 89ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε δέσμη μέτρων και φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τους συνταξιούχους.

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν προηγηθεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Εξήγγειλε, επίσης, ειδική μέριμνα για τρίτεκνους, πολύτεκνους και οικογένειες.

Σημαντικά μειωμένη θα είναι και η φορολογία των νέων έως 30 ετών.

Ανακοίνωσε ακόμη την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους το 2027, καθώς και τη μείωση, κατά 30%, των τεκμηρίων για κατοικίες και οχήματα.

Ο πρωθυπουργός, εξήγγειλε μεταξύ άλλων τη μείωση του ΕΝΦΙΑ στα νησιά και του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

Διαβάστε αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός:

Μείωση φορολογικών συντελεστών

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους – επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

– από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

– ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

– ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ

«Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους», τόνισε ο πρωθυπουργός καν ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ – και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Παρέμβαση για την αγορά ακινήτων – Αποδίδονται στην κοινωνία αδρανή ακίνητα του Δημοσίου

«Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Προσθέτουμε ένα ακόμα δυνατό βέλος στη φαρέτρα μας, στη μάχη στο πρόβλημα του δημογραφικού. Στέλνουμε και μήνυμα στους νέους ότι είμαστε κοντά σας όσο μπορούμε. Θέλουμε να μπαίνετε νωρίς και εύκολα στον κόσμο της εργασίας. Οι παρεμβάσεις μας δεν σταματούν εδώ. Παρεμβαίνουμε και στην αγορά ακινήτων. Θεσπίζουμε χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000-24.000 ευρώ», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια είναι ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων στη φορολογία ακινήτων.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένας που να πιστεύει ότι το παραμικρό μέσο δηλωθέν ενοίκιο είναι 255 ευρώ. Αφού μειώνεται η φορολογία με τον ενδιάμεσο συντελεστή και είναι μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου, πιστεύω ότι και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια. Όταν αυτό συμβεί είμαι ανοικτός να εξετάσω και περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση χτίζει διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων και θα στεγάσουν κατά 25% στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% συμπολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία.

Ειδικότερα σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας δρομολογείται σε τρία στρατόπεδα (στο Μοσχάτο, το στρατόπεδο “ΖΙΑΚΑ” στη Θεσσαλονίκη, το στρατόπεδο “Μανουσογιαννάκη” στην Πάτρα) να κτιστούν με πρωτοβουλία των Ενόπλων Δυνάμεων 2.000 διαμερίσματα. Αυτό θα συνεχιστεί αποδίδοντας στην κοινωνία αδρανή ακίνητα του Δημοσίου.

Κίνητρα για επιστροφή στα χωριά και να στηριχθεί η επαρχία

«Χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας» είπε ο πρωθυπουργός και ανήγγειλε μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους ενώ καταργείται εντελώς το 2027.

Παράλληλα μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

Αυξήσεις για ένστολους και διπλωμάτες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ανακοίνωσε αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες με το νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχων του Διπλωματικού Σώματος

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων. Μπορεί σημείωσε η ενίσχυση να φτάσει μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ.

Το 2026 η προσωπική διαφορά πέφτει στο μισό και το 2027 καταργείται

«Το 2026 η προσωπική διαφορά πέφτει στο μισό και το 2027 καταργείται, προσωπική διαφορά τέλος», είπε ο κ. Μητσοτάκης.υπογραμμίζοντας που προκύπτει πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους -πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.

Μείωση τεκμηρίων για 500.000 φορολογούμενους

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους, ενώ διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Έκανε λόγο επίσης για μεταρρυθμίσεις με «Κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική ευθύνη» και για ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο και όχι κατάλογο παρεμβάσεων με δράσεις που αλληλοσυμπληρώνονται.

«Όταν υπάρχει βούληση το κράτος μπορεί να τα βάλει με οποιονδήποτε όσο ισχυρός και αν είναι», επισήμανε ακόμη ο πρωθυπουργός

Οι τέσσερις μεταρρυθμίσεις:

Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου

Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας.

Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες – θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες – δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών.

Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. – από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή.

Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση – εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις



Απλοποιείται περαιτέρω η διαδικασία αδειοδότησης, με αιχμή τις επενδύσεις στη βιομηχανία.

Τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες και αυτοκίνητα)

Μειώνονται σε ποσοστό 30%.

«Αποδίδουμε στην κοινωνία αδρανή ακίνητα του δημοσίου»

Σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δρομολογείται σε τρία στρατόπεδα (στο Μοσχάτο, το στρατόπεδο “ΖΙΑΚΑ” στη Θεσσαλονίκη, το στρατόπεδο “Μανουσογιαννάκη” στην Πάτρα) η ανέγερση με πρωτοβουλία των Ενόπλων Δυνάμεων 2.000 διαμερισμάτων, το 25% εκ των οποίων θα διατεθεί για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% θα αποδοθεί σε συμπολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία. Αυτό θα συνεχιστεί αποδίδοντας στην κοινωνία αδρανή ακίνητα του δημοσίου.

Αναφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια – «4 θα ανοίξουν τις πύλες τους τον Οκτώβριο»

«Μεγάλη μεταρρύθμιση για την παράταξή μας τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Σε πείσμα της καθυστέρησης τα 4 πρώτα θα ανοίξουν τις πύλες τους τον Οκτώβριο».

Αναφορές και στα έργα της Θεσσαλονίκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο νέο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο όπως είπε «θα είναι το πιο σύγχρονο της Ευρώπης», αλλά και στο flyover. «Ξέρω όμως ότι παραμένουν πολλά προβλήματα», είπε και πρόσθεσε: «Το 2026 και το 2027 θα είναι κρίσιμα χρόνια. Προορισμός μας όμως είναι το 2030».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα εξυγιανθεί»

«Το κράτος συνεχίζουν να το πολιορκούν παθογένειες δεκαετιών, όπως έδειξε και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παθογένειες, οι οποίες δεν ξεριζώθηκαν ούτε από τη δική μας κυβέρνηση. Όμως εμείς απαντάμε με πράξεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα εξυγιανθεί».

«Ανακτώνται 22 εκατ. από περίπου 1.000 ύποπτες υποθέσεις και οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Παρακολουθήστε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ:

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τα νέα μέτρα – Τα παραδείγματα και ποιοι ωφελούνται

Σε ανάρτηση με αναλυτικούς πίνακες για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και τα οφέλη των πολιτών από αυτά προέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ του Σαββάτου (6/9) με το πέρας της ομιλίας του στο Βελλίδειο.

Αναλυτικά η ανάρτησή του αναφέρει:

Ανακοινώνουμε σήμερα ένα σχέδιο που ανακουφίζει ταυτόχρονα πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Κάτι που σημαίνει αυτόματα και μόνιμη αύξηση εισοδήματος σε μισθωτούς και επαγγελματίες, σε αγρότες και συνταξιούχους. Ιδίως, όμως, στις οικογένειες και τους νέους.

Το σχέδιό μας δρα σε πολλά πεδία. Έχει χρώμα κοινωνικό, αφού αυξάνει το εισόδημα του συνόλου των πολιτών ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Χρώμα δημογραφικό, μεριμνώντας για την οικογένεια. Χρώμα νεανικό, καθώς απαλλάσσει τους νέους από φορολογικές επιβαρύνσεις.

Αλλά και αναπτυξιακό, γιατί στηρίζει τις πιο παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας. Οι νέες ρυθμίσεις, όμως, έχουν και χρώμα εθνικό, ενδυναμώνοντας όλες τις συνιστώσες της άμυνας της πατρίδας. Πρόκειται για παράλληλες πρωτοβουλίες τις οποίες διατρέχουν δύο νήματα: η κοινωνική δικαιοσύνη και η εθνική ευθύνη.

Σε κοινή τροχιά με τα ζητούμενα της κοινωνίας: οι φόροι μειώνονται δραστικά. Και οι συνταξιούχοι λυτρώνονται από την προσωπική διαφορά.

Απόφασή μου είναι να πατήσουμε γκάζι, ώστε το 2027 να ανατείλει μία νέα τετραετία. Μία τετραετία που θα αγωνιστούμε να αποδειχθεί ακόμη πιο πετυχημένη. Με λιγότερα λάθη και πολύ περισσότερα αποτελέσματα.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα της ομιλίας του πρωθυπουργού:

«Δεν θα δώσω υποσχέσεις και χρήματα που δεν υπάρχουν»

«Δεν θα δώσω υποσχέσεις και χρήματα που δεν υπάρχουν. Ποτέ δεν θα το κάνω αυτό. Είμαι εδώ με στόχο να μιλήσω για μια συμμετοχική ανάπτυξη, για την ανάταξη της εθνικής οικονομίας που θα οδηγήσει στην ευημερία των πολιτών. Αυτά έλεγα το 2016 στην πρώτη μου εμφάνιση ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός.

«Από το 2016 δεν άλλαξε αυτό που θεωρώ πυρήνα και πεμπτουσία της πολιτικής»

«Σήμερα σας μιλώ στο ίδιο Βήμα για δέκατη φορά. Οι πολιτικές μου εμπειρίες είναι πλέον περισσότερες, όπως και το γκρίζο χρώμα στα μαλλιά μου. Αυτό που δεν άλλαξε όμως είναι αυτό που θεωρώ πυρήνα και πεμπτουσία της πολιτικής».

«Οικοδομήσαμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης»

«Αυτά τα δέκα χρόνια οικοδομήσαμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης. Γευτήκαμε νίκες, όμως βιώσαμε και κρίσεις, είδαμε τον τόπο να προοδεύει, αλλά και να δοκιμάζεται».

«Βάλαμε την Ελλάδα ψηλά – Αποδείξαμε ότι νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες»



«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η χώρα έχει περάσει από την πτώχευση στην ανάπτυξη, από την ανεργία στην απασχόληση και τις νέες επενδύσεις και από το διεθνές περιθώριο στην αναγνώριση».

«Οι μισθοί αυξάνονται και οι φόροι μειώνονται»

«Ξέρουμε ότι πολλού συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Το κόστος ζωής έχει αυξηθεί. Για αυτό και κεντρική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση του εισοδήματος ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια».

«Εκπτώσεις στην ασφάλεια της χώρας δεν κάνω» – Αναφορές σε Γαλλία, Ουκρανία και Κύπρο

«Εκπτώσεις στην ασφάλεια της χώρας δεν κάνω», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην κριτική για τα χρήματα που δαπανώνται για τα εξοπλιστικά. «Ενισχύουμε την κοινωνία παρά το γεγονός ότι πρέπει να δαπανήσουμε πολλά χρήματα για την άμυνα. Για το 2026 θα δώσουμε 2,3 δις. Η ελευθερία θέλει και πόρους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκτενή αναφορά στην πολιτική αστάθεια που βιώνει η Γαλλία, ενώ αναφέρθηκε και στην Ουκρανία. «Αν εξισώνουμε το θύτη με το θύμα, ας πούμε την Ουκρανία, τότε τι θα πούμε εάν κάποιοι μας πουν να αναγνωρίσουμε τετελεσμένα, όπως στην Κύπρο;»

«Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ωφεληθεί όσο άλλοι»

«Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ωφεληθεί όσο άλλοι. Θα το κάνουμε με την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Μια παρέμβαση ύψους 1,6 δισ. ευρώ».

«Θα κάνουμε την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος από την μεταπολίτευση» – Ύψος 1,6 δισ. ευρώ

«Θα κάνουμε την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος από την μεταπολίτευση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως οι παρεμβάσεις θα είναι ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

«Αν στην πολιτική γκρεμίζονται γέφυρες, τότε κανείς δεν μπορεί να γυρίσει πίσω»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε και μια έκφραση του Παύλου Μπακογιάννη: «Είμαστε η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη. Ο Παύλος Μπακογιάννης είχε πει αν στην πολιτική γκρεμίζονται γέφυρες, τότε κανείς δε θα μπορεί να γυρίσει πίσω».

Κριτική στην αντιπολίτευση

«Αν κρίνουμε από τις διαθέσεις των υπόλοιπων κομμάτων, το πολιτικό σκηνικό δυσκολεύεται να υπηρετήσει τις ανάγκες των καιρών. Ακούγεται ειρωνικό η κυβέρνηση να δέχεται πυρά ακόμα και για την ανεπάρκεια των αντιπάλων της».