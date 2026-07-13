Το προσχέδιο συμφωνίας που επεξεργάζεται ο ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού αποκαλύπτει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Independent. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση απομακρύνεται από το παραδοσιακό ομοσπονδιακό μοντέλο και προσεγγίζει μια χαλαρότερη μορφή ομοσπονδίας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, εργάζεται πάνω σε μια «αρκετά ευέλικτη» δομή. Στόχος της είναι η τελική συμφωνία να επιτρέπει και στις δύο πλευρές να ισχυριστούν ότι πέτυχαν τις βασικές τους επιδιώξεις, με τρόπο ώστε οι Ελληνοκύπριοι να μπορούν να την αποκαλούν «ομοσπονδία» και οι Τουρκοκύπριοι «συνομοσπονδία» ή «δύο κράτη».

«Η προοπτική μιας συμφωνίας θα ήταν εξαιρετικά σημαντική για το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω του καθεστώτος των δύο Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των κρίσεων στη Μέση Ανατολή», σημειώνει η βρετανική εφημερίδα που αποκαλεί την τουρκική εισβολή του 1974 ως «επέμβαση» (intervension).

Σύμφωνα με την εφημερίδα, προωθείται η δημιουργία δύο ισότιμων πολιτικά κρατών που θα έχουν εκ περιτροπής προεδρικό συμβούλιο, με επικεφαλής τους δύο ηγέτες και αναλογία 2-1 ή 3-1 υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς, κοινό συμβούλιο ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων βουλευτών αντί πλήρως εκλεγμένου ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, κοινό υπουργικό συμβούλιο με περίπου πέντε ή έξι υπουργεία, μεταξύ των οποίων Εξωτερικών, Αμυνας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι, ως αντάλλαγμα για αναγνώριση και ευρεία αυτονομία, η τουρκοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να επιστρέψει εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των Βαρωσίων.

Για να αντιμετωπιστεί το σύστημα των εγγυητών που θεσπίστηκε το 1960, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και η Ελλάδα θα αντικατασταθούν από μια δύναμη του ΝΑΤΟ, επιτρέποντας ενδεχομένως μια μικρή πολυεθνική παρουσία στο νησί.

Η στάση των δύο ηγεσιών

Η βρετανική Independent καταγράφει επίσης τις πρώτες αντιδράσεις και διαθέσεις των δύο πλευρών στην Κύπρο αναφέροντας ότι για την μεν Τουρκοκυπριακή πλευρά, ο Τουφάν Ερχιουρμάν εμφανίζεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περισσότερο έτοιμος να εισέλθει σε διαπραγμάτευση πάνω σε αυτό το νέο πλαίσιο.

Αντίθετα, από την ελληνοκυπριακή πλευρά ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός, αξιολογώντας τη διαδικασία και υπό το πρίσμα των εσωτερικών πολιτικών πιέσεων που δέχεται.

Ο Σπύρος Μιλτιάδης, αναπληρωτής ύπατος αρμοστής για την Κύπρο στο Λονδίνο, δήλωσε: «Από όσο γνωρίζω, δεν έχει υπάρξει επίσημη πρόταση του ΟΗΕ στην οποία να έχει ζητηθεί να απαντήσει καμία από τις δύο πλευρές. Οι ιδέες που κυκλοφορούν φαίνεται να είναι εικασίες παρά μια συγκεκριμένη πρόταση ή σχέδιο. Οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδος θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της καθιερωμένης διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ και εντός του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ».