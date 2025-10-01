Με επιστολή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης γνωστοποίησε ότι τίθεται στην διάθεση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ», αναφέρει σε δήλωσή του στο Χ ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Μάλιστα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ σημειώνει πως αν και τα ερωτήματα που έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί στην Βουλή και σε δημόσιες τοποθετήσεις, ο ίδιος θέλει να συμβάλλει ώστε να χυθεί «άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων».

«Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας», υπογραμμίζει.