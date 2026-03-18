Μεγάλη ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μετά από την ολοκλήρωση της σύσκεψης για τον αφθώδη πυρετό και τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στη Μυτιλήνη. Κτηνοτρόφοι αποδοκίμασαν έντονα τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα, ενώ λίγο αργότερα αποχώρησε με αστυνομική συνοδεία.

Έντονες αποδοκιμασίες και η φράση που πυροδότησε τη μεγάλη ένταση

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Λέσβου της ΝΔ, Χαράλαμπο Αθανασίου, και τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, βγήκε στο κατώφλι του κτηρίου για να απευθυνθεί στους κτηνοτρόφους που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς.

Εκατοντάδες κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν από όλα τα χωριά της Λέσβου, απαιτώντας απαντήσεις για το αύριο τους. Η αγωνία μετατράπηκε γρήγορα σε οργή.

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ο Υφυπουργός επιχείρησε να αποχωρήσει και ήρθε σε διάλογο με τους συγκεντρωμένους. Η τοποθέτησή του –

«ούτε στην ευλογιά δεν πετάξατε κανένα κιλό γάλα» – λειτούργησε ως καταλύτης.

Σε μια στιγμή όπου οι παραγωγοί βλέπουν το εισόδημά τους να καταρρέει, η φράση αυτή ερμηνεύτηκε ως απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης. Και το βασικότερο: ο Υφυπουργός δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση για αποζημιώσεις ή για το πού θα καταλήξει το γάλα.

Το «λυπάμαι» και η «φυγάδευση» μετά από δίωρη πολιορκία

Μια κτηνοτρόφος απευθυνόμενη προσωπικά στον κ. Κέλλα, περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η οικογένειά της, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις του υπουργείου οδηγούν στην οικονομική καταστροφή του κλάδου.

Η απάντηση του υφυπουργού ήταν ένα απλό «λυπάμαι», πράγμα που έριξε περισσότερο «λάδι στη φωτιά», με τους συγκεντρωμένους να αντιδρούν έντονα. Ο κ. Κέλλας αναγκάστηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο εσωτερικό του κτηρίου, το οποίο παρέμεινε πολιορκημένο για περίπου δυο ώρες από τους διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους.

Με πληροφορίες από το lesvosnews