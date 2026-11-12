Ενεργό εφεδρεία 150.000 εκπαιδευμένων εφέδρων, με συνεχή άσκηση και ουσιαστική συνεργασία με τις μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, περιέγραψε ως στόχο ο Νίκος Δένδιας, αντιπαραβάλλοντας τον σχεδιασμό αυτό με τους 800.000 εφέδρους που, όπως είπε, υπήρχαν μέχρι πρόσφατα «στα χαρτιά».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου την τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων «Μίνωας 26», της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας «V Μεραρχία Κρητών», στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στην άσκηση συμμετείχαν έφεδροι και εθνοφύλακες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα συστήματα σε διαφορετικούς επιχειρησιακούς ρόλους.

«Ο εξαιρετικά σημαντικός αυτός θεσμός έπρεπε να μεταρρυθμιστεί»

Απευθυνόμενος στα ασκούμενα τμήματα, ο Νίκος Δένδιας στάθηκε στην ανάγκη η εφεδρεία να διαθέτει πραγματική επιχειρησιακή ετοιμότητα.

«Μέχρι πριν από λίγο καιρό, θεωρούσαμε ότι είχαμε εφεδρεία, και είχαμε, στα χαρτιά, μια τεράστια εφεδρεία 800.000, υποτίθεται. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι ο εξαιρετικά σημαντικός αυτός θεσμός έπρεπε να μεταρρυθμιστεί», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η κατεύθυνση είναι προς την ενίσχυση της εθνοφυλακής και τη δημιουργία ενεργού εφεδρείας 150.000 εκπαιδευμένων εφέδρων. Ξεχώρισε, μάλιστα, ως σημαντικό στοιχείο της άσκησης την πρόοδο στην εκπαίδευσή τους και τη συνεργασία τους με το προσωπικό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Απαιτείται η ενεργός εφεδρεία, απαιτείται το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, απαιτείται η διαρκής άσκηση», υπογράμμισε.

Οι έφεδροι ως παράγοντας αποτροπής

Ο υπουργός συνέδεσε την αναβάθμιση της εφεδρείας με τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, λέγοντας ότι «η απειλή προέρχεται από χώρα η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερη από εμάς».

«Είμαστε δίπλα σε μια ιστορική Μονή, αλλά η πατρίδα μας δεν είναι στη “γειτονιά των αγγέλων”. Είναι σε μια ζηλευτή γεωγραφικά περιοχή, αλλά με πολλά προβλήματα, με πολλές προκλήσεις, με πολλές απειλές», σημείωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε την εφεδρεία και τα μη επανδρωμένα συστήματα «τον μέγα εξομοιωτή ανάμεσα στη μεγάλη απειλή και στην εκπαιδευμένη και καλά εξοπλισμένη δύναμη αποτροπής».

Ο ίδιος ενέταξε την προσπάθεια στους στόχους της «Ατζέντας 2030», τονίζοντας ότι ζητούμενο είναι η δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να λειτουργούν αποτρεπτικά, διασφαλίζοντας την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Drones για αναγνώριση, πυρομαχικά και φαρμακευτικό υλικό

Στην άσκηση «Μίνωας 26», η εκπαίδευση εφέδρων και εθνοφυλάκων συνδυάστηκε με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Ο Νίκος Δένδιας παρακολούθησε παρουσίαση και επίδειξη των οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν και επισήμανε την ενσωμάτωση νέων διδαγμάτων στον σχεδιασμό της άσκησης.

«Είδαμε το μη επανδρωμένο να μεταφέρει φαρμακευτικό υλικό, το μη επανδρωμένο να μεταφέρει πυρομαχικά, το μη επανδρωμένο να κάνει προσβολές, το μη επανδρωμένο να κάνει αναγνώριση», δήλωσε, προσθέτοντας: «Εκεί πρέπει να πάμε και εκεί πάμε».

Τον υπουργό συνόδευαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, και ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής.

Ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και συνεχάρη τη διοίκηση, το επιτελείο και τα στελέχη της 5ης Ταξιαρχίας. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης επισκέφθηκε τη Μονή Αρκαδίου, όπου ξεναγήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και τον ηγούμενο της Μονής.