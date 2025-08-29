Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του:

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι, λοιπόν, ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».