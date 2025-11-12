Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Το πλήρες οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσίασε σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα στην ιστορία της Ελλάδος και προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών, μέχρι το 2040.

Ήδη η πρώτη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει 702 διαμερίσματα σε 54 συγκροτήματα, αρχικά σε 5 πόλεις της Θράκης και 13 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Το πρόγραμμα δίνει λύση σε ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα και διαχρονικό αίτημα, βελτιώνοντας έμπρακτα τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και των οικογενειών τους.

Κάθε στέλεχος που μετατίθεται θα λαμβάνει «ένα κλειδί στο χέρι», για ένα σπίτι που θα στεγάζει τον ίδιο και την οικογένειά του.

Οι ακριτικές περιοχές και τα νησιά αποτελούν προτεραιότητα ενώ το 15% των κατοικιών θα προορίζεται για δασκάλους και γιατρούς στην περιφέρεια.

Οι τρεις φάσεις της υλοποίησης

Ως προς την υλοποίηση του προγράμματος, αυτή αποτελείται από τρεις φάσεις με στόχο την κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό ακόμη περίπου 7.000, αποδίδοντας συνολικά 17.484 σύγχρονες κατοικίες.

Το χρονοδιάγραμμα

Α’ Φάση 2024-30: 5.100 καινούριες κατοικίες, για το σύνολο του προσωπικού σε Έβρο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το 2024 και έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα παραδοθούν περισσότερες από 1.059 κατοικίες, ενώ θα ολοκληρωθεί το 2030.

Β’ Φάση 2031-35: 2.623 καινούριες κατοικίες, για το σύνολο του προσωπικού σε Αιγαίο, Κρήτη και Θράκη και το 50% της Αττικής, την περίοδο 2031-2035.

Γ’ Φάση 2036-2040: 2.731 καινούριες κατοικίες, στο 100% της επικράτειας έως το 2040.

Ο εκσυγχρονισμός των 7.030 υφιστάμενων κατοικιών

Α’ Φάση 2024-2030: Ανακαίνιση και συντήρηση 2.520 κατοικιών έως το 2030 σε Θράκη, νησιά Αιγαίου και 50% Κρήτη.

Β’ Φάση 2031-2035: Ανακαίνιση και συντήρηση 2.527 κατοικιών σε Μακεδονία, Αττική και 50% Κρήτη, ως το 2035.

Γ’ Φάση 2036-2040: Ανακαίνιση και συντήρηση 1.983 κατοικιών στην υπόλοιπη επικράτεια ως το 2040.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος

Η χρηματοδότηση του Οικιστικού Προγράμματος είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Το 85% της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης προέρχεται από ιδίους πόρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το υπόλοιπο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

Το Πρόγραμμα εξασφαλίζει τη στέγαση όλων των στελεχών που μετατίθενται προωθώντας διαφάνεια, διακλαδικότητα και εκσυγχρονισμό στις διαδικασίες στέγασης.

Κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φιλοξενίας Ηλικιωμένων, Φοιτητικές Εστίες και Στήριξη Καλαθιού Στρατιωτικής Οικογένειας.

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα δεν σταματά στην κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό κατοικιών, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρο το οικοσύστημα της στρατιωτικής ζωής, στηρίζοντας την καθημερινότητα του κύριου πολλαπλασιαστή των Ενόπλων Δυνάμεων μας, του έμψυχου δυναμικού τους.

Στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους συμβάλλει σημαντικά και η κατασκευή νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών, σε ποσοστό 100%.

Ειδικότερα, κατασκευάζονται 6 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί δυναμικότητας 252 βρεφών και νηπίων.

Επίσης, ανακατασκευάζονται – επεκτείνονται έξι κτήρια υφιστάμενων παιδικών σταθμών για τη φιλοξενία 70 βρεφών πλέον των 180 νηπίων.

Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή 3 νέων συγκροτημάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης απόστρατων Ενόπλων Δυνάμεων, με την παροχή της αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης.

Σημαντική εξίσου είναι και η κατασκευή φοιτητικών εστιών για Δόκιμους Αξιωματικούς που σπουδάζουν σε ΑΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζονται 4 νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών που θα φιλοξενούν 120 σπουδαστές, οι οποίοι μετέχουν στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας.

Σε πλαίσιο βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται και η Στήριξη του Καλαθιού της Στρατιωτικής Οικογένειας.

Δημιουργείται Ενιαία Διακλαδική Διοίκηση Κέντρων Εφοδιασμού Μονάδων με νέα πρότυπα λειτουργίας Πρατηρίων και Προμηθευτικών Οργανισμών. Μεσοσταθμικά το όφελος για τη στρατιωτική οικογένεια υπολογίζεται στο 20%-23%, σε σχέση με τις τιμές της αγοράς.

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα συνιστά μια ολιστική πολιτική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.