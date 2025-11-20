Με διαπρεπείς Έλληνες ακαδημαϊκούς που διδάσκουν σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια συναντήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, πριν την αναχώρησή του από τις ΗΠΑ.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι, μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τον καθηγητή Αεροναυπηγικής του Berkeley, Πάνο Παπαδόπουλο, τον καθηγητή Βιοτεχνολογίας του Berkeley, Νίκο Κυρπίδη, τον καθηγητή Οικονομίας του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Νίκο Οικονομίδη.

«Οι συζητήσεις μας επικεντρώθηκαν στη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής τεχνολογίας και ιδίως το ΕΛΚΑΚ» τόνισε ο κ. Δένδιας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ