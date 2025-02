«Το ΝΑΤΟ είναι πάντα μια συμμαχία αξιών και όλες οι νατοϊκές ασκήσεις σχεδιάζονται με απόλυτο σεβασμό στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των χωρών μελών. ‘Αλλος τρόπος και άλλη προσέγγιση δεν υπάρχει και δε συγχωρείται», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όπου σήμερα συνεδριάζει η Ομάδα Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας.

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι στην Ομάδα Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας θα προεδρεύσει ο Άγγλος Υπουργός Άμυνας, Τζον Χιλ και όχι ο Αμερικανός ομόλογός του.

Ο Ν. Δένδιας σημείωσε, επίσης, ότι στο σημερινό και αυριανό Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ θα παρίσταται ο νέος Αμερικανός Υπουργός, Πιτ Χέγκσεθ. «Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις θέσεις του» και «έχει μεγάλη σημασία να δούμε τις θέσεις της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ στο θέμα της Ουκρανίας», είπε ο Νίκος Δένδιας.

Στο περιθώριο της συνάντησης, στην έδρα του ΝΑΤΟ, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας πραγματοποίησε συνομιλίες με τους ομολόγους του από Λιθουανία Ντόβιλ Σακάλιεν, καθώς και σύντομη συνάντηση με τον Λετονό ομόλογό του, Αντρις Σπραντς ενώ συναντήθηκε επίσης με τον Ολλανδό επίτροπο Δράσης για το Κλίμα της Ε.Ε.

Today I met my Lituanian counterpart, Ms. Dovilė Šakalienė @DSakaliene , for the first time, in the framework of the meeting of the Ukraine Defence Contact Group, which was held in Brussels. We discussed the further strengthening of the bilateral relations between Greece and… pic.twitter.com/CVB1X3skN6

Επιπλέον, κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας συναντήθηκε με τον Ολλανδό επίτροπο Δράσης για το Κλίμα της Ε.Ε., Βόπκε Μπαστιάν Χούκστρα.

During my visit to Brussels, I had the opportunity to meet Dutch Commissioner for Climate Action of the EU, Mr. Wopke Bastiaan Hoekstra @WBHoekstra , with whom I share an old friendship. pic.twitter.com/W1CyAHxrrY

Νωρίτερα, κατά την άφιξή του στην έδρα του ΝΑΤΟ, ο κ. Δένδιας δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως «είναι το πρώτο Συμβούλιο στο οποίο παρίσταται ο νέος Αμερικανός υπουργός, Πιτ Χέγκσεθ».

«Εχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις θέσεις του. Να δούμε τις θέσεις της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ στο θέμα της Ουκρανίας», συμπλήρωσε.

«Οι ασκήσεις σχεδιάζονται με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα»

«Από εκεί και πέρα θέλω να θυμίσω κάτι άλλο που έχει να κάνει με τις νατοϊκές ασκήσεις: Το ΝΑΤΟ είναι πάντοτε μια Συμμαχία αξιών και όλες οι ασκήσεις σχεδιάζονται με απόλυτο σεβασμό στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των χωρών-μελών. Αλλος τρόπος και άλλη προσέγγιση δεν υπάρχει και δεν συγχωρείται», είπε ακόμη.

NATO has always been an Alliance of values and all of its exercises are planned with total respect to the sovereignty and sovereign rights of all of its member-states.

(Excerpt from my statement at the meeting of the Ukraine Defence Contact Group in Brussels) pic.twitter.com/4AE4Grbr2T

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 12, 2025