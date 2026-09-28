Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, όταν πληροφορήθηκε τις επιθέσεις με μπογιές στα πολιτικά γραφεία του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, στο Μαρούσι και του υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ, Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη, τις καταδίκασε αμφότερες, ενώ προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Καταδικάζω με τρόπο κατηγορηματικό και απερίφραστο κάθε απόπειρα εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας. Τέτοιου είδους άνανδρες και απαράδεκτες ενέργειες δεν μας πτοούν και δεν εκφοβίζουν τη Δημοκρατία μας, η οποία θα είναι πάντα ισχυρή.

Όσες μπογιές ή τρικάκια κι αν πετάξουν, όσα συνθήματα κι αν γράψουν στους τοίχους, όσους τραμπουκισμούς κι αν διαπράξουν, ένα έχω να τους πω: Δεν φοβόμαστε, δεν πτοούμαστε, δεν λυγίζουμε. Είμαστε εδώ, ενωμένοι και δυνατοί για να υπερασπιζόμαστε κάθε φορά το δημοκρατικό μας συναίσθημα, το δημοκρατικό μας πολίτευμα και αυτοί οι θρασύδειλοι θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους».