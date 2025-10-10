«Το ψυχικό νόσημα, είναι μια αρρώστια όπως όλες οι άλλες, δεν είναι αιτία να αποκλείονται από το κοινωνικό σύνολο οι άνθρωποι που πάσχουν…». Το μήνυμα αυτό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης κατά την επίσκεψή του στο περίπτερο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (Ε.Ψ.Ε.) στην πλατεία Συντάγματος, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, η οποία εορτάζεται σήμερα.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης τάχθηκε αναφανδόν κατά του στίγματος για τους ψυχικά πάσχοντες και τόνισε πως «πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Είναι σαν κι εμάς. Σήμερα είμαστε καλά, αύριο μπορεί να μην είμαστε αλλά μετά μπορούμε να γίνουμε πάλι καλά».

Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι επί θητείας του στο Υπουργείο Υγείας ένα από τα πιο σημαντικά έργα που είχε επιτελέσει ήταν το κλείσιμο δύο ψυχιατρικών νοσοκομείων στα Χανιά και στην Πέτρα Ολύμπου:

«Θυμάμαι τη χαρά τροφίμων που ήταν έγκλειστοι 30 έως 35 χρόνια κι’ αυτή την στιγμή ζουν σε προστατευόμενα διαμερίσματα. Πολλοί εξ’ αυτών έχουν μπει στην παραγωγική διαδικασία. Ζουν ανάμεσά μας, σαν κανονικοί άνθρωποι, γιατί είναι κανονικοί άνθρωποι. Το ψυχικό νόσημα είναι μία αρρώστια όπως όλες οι άλλες. Δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού αυτών των ανθρώπων από το κοινωνικό σύνολο» είπε.

Στον επίλογό του, ο κ. Ν. Κακλαμάνης ανέφερε πως η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια κοινωνικής ενσωμάτωσης των πασχόντων.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, καθηγητής κ. Βασίλης Μποζίκος, ανέφερε ότι: «η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, υπάρχει για να μας θυμίζει ότι και τις υπόλοιπες 364 μέρες του χρόνου θα πρέπει να φροντίζουμε την ψυχική μας υγεία όπως φροντίζουμε και τη σωματική μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους όσοι αντιμετωπίζουν ψυχικό πρόβλημα να καταφεύγουν στη βοήθεια ειδικών, προκειμένου να βοηθηθούν χωρίς προκατάληψη, χωρίς στερεότυπα».

Ο Πρόεδρος της Βουλής επισκέφθηκε ακολούθως και το περίπτερο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, συνομίλησε με τον Πρόεδρο του ΕΕΣ κ. Αντώνη Αυγερινό υπογραμμίζοντας τη βούληση του Ελληνικού Κοινοβουλίου για έμπρακτη υποστήριξη του στην ενημέρωση δράσεων και πρόληψης νόσων.

Υπενθύμισε μάλιστα, ότι η Βουλή, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος διαθέτει κινητή μονάδα με μαστογράφο, πρόκειται να επισκεφθεί γυναικείες φυλακές προκειμένου να κάνουν προληπτικό έλεγχο όσες τρόφιμες το επιθυμούν.