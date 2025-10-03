Παρέμβαση του Νίκου Παππά, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτή Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών, στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την προστασία των κρίσιμων οντοτήτων

«Στέλνετε τα αντιπλημμυρικά στο επόμενο ΕΣΠΑ, ενώ λέτε ότι νομοθετείτε την προστασία των κρίσιμων υποδομών – Φέρνετε Οδηγία και περνάτε προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ»

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Ν.Δ. άσκησε -με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής- ο Νίκος Παππάς. Όπως επεσήμανε, με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την προστασία των κρίσιμων οντοτήτων και υποδομών, «μετά και τα σημερινά, η κυβέρνηση κάλλιστα μπορεί να εμφανιστεί στους κατοίκους στο Δαμάσι, στη Θεσσαλία ή σε όσους περιμένουν τις αποζημιώσεις τους από τις πλημμύρες και να τους εξηγήσει ότι από οργάνωση σκίζουμε. Απλά, θα μείνουν για άλλον ένα χειμώνα στα κοντέινερ».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τόνισε ότι η χώρα παραμένει εκτεθειμένη στις φυσικές καταστροφές, εξηγώντας ότι την ώρα που συζητείται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία εντάχθηκαν και απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, φαίνεται πως πηγαίνουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ), επειδή δεν υπάρχει χρόνος να ωριμάσουν και να ξεκινήσουν να υλοποιούνται».

Παράλληλα, καυτηρίασε τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για παράκαμψη του ΑΣΕΠ, που στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο αφορούν προσλήψεις φυλάκων στα σωφρονιστικά καταστήματα χωρίς διαφάνεια, αξιοκρατία και έλεγχο. Απευθυνόμενος στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, είπε: «Ο χώρος ο οποίος υπηρετήσατε επί χρόνια θεσμοθέτησε το ΑΣΕΠ. Δεν μπορεί να ποιείτε σοφά και όταν το θεσμοθετείτε και όταν το παρακάμπτετε. Στη βάση μιας λίστας θα επικυρώνονται οι επιλογές που έχουν ήδη γίνει».

Ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται οι ευρωπαϊκές Οδηγίες: «Είναι δείγμα κακής νομοθέτησης να παρεισφρέουν τέτοιες διατάξεις μέσα σε Οδηγίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Ήρθε Οδηγία για την προστασία του καταναλωτή και η αθεόφοβη εισήγηση περιείχε ακατάσχετο λογαριασμό για τους servicers. Υπάρχει Οδηγία για πλαφόν στα επιτόκια καταναλωτικών δανείων, η οποία δεν έρχεται να εφαρμοστεί. Υπήρξε ο Κανονισμός για το πλαφόν στις χρεώσεις των τραπεζών, ο οποίος εφαρμόζεται κατά το ήμισυ και συνεχίζουν να πληρώνουν πολίτες και επιχειρήσεις προμήθειες που δεν θα έπρεπε να πληρώνουν».

Καταλήγοντας, ο Ν. Παππάς επεσήμανε ότι «η ευκαιρία ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών Οδηγιών πρέπει να αντιστοιχείται με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν άμεσα και όχι να περιπαίζουν τις ανάγκες των πολιτών και να υποτιμούν τη νοημοσύνη τους».

Το βίντεο της ομιλίας του Ν. Παππά: