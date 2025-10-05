«Για να καταλάβουμε τι τυφλό αντιπολιτευτικό μένος έχουμε να αντιμετωπίσουμε: Ο πρωθυπουργός πήγε την προηγούμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί που μας έλεγαν ότι ο Ερντογάν “τα πήρε όλα”. Και αφού εξάντλησαν τα “φρέσκα” fake news με τη δήθεν ψεύτικη φωτογραφία του ζεύγους Μητσοτάκη με το ζεύγος Τραμπ, που αναπαράχθηκε από πολιτικούς αρχηγούς-επιστολογράφους με ειδίκευση στη διασπορά ψευδών ειδήσεων, καθώς και με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ που δήθεν φορούσε τα F35 στο πέτο κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Ερντογάν, έφτασαν σε τέτοιο σημείο απελπισίας, ώστε να ξαναζεστάνουν fake news του 2022! Σου λέει ΗΠΑ και τότε, ΗΠΑ και τώρα! Ποιος θα το θυμηθεί! Ποιος θα ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες…» αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός.

Και συνεχίζει γράφοντας: «Έτσι λοιπόν, γνωστός για την αντικειμενικότητα του “αναλυτής” και “επικοινωνιολόγος” μιλώντας σε γνωστό για την αξιοπιστία του podcast αποφάσισε να αναπαράγει αυτούσιο το fake news του 2022: Ότι δήθεν ο πρωθυπουργός πήγε να δει αγώνα NBA χρεώνοντας τα εισιτήρια, την κόκα κόλα και τα ποπ κορν του, στους Έλληνες φορολογούμενους!

Η ίδια ψευδής είδηση με τα ίδια ακριβώς fake “τεκμήρια”, με το ίδιο ακριβώς fake “σενάριο”. Απλώς βγήκε από τα σκουπίδια, ξαναζεστάθηκε και ξανασερβιρίστηκε!».

«Απελπισία, χυδαιότητα, ανηθικότητα και τοξικότητα στο κόκκινο! Επανάληψη ολόιδιων συνταγών με το 19-23. Το μόνο που αλλάζει είναι η ένταση! Και όσο συνεχίζουν να ποντάρουν τα πάντα στα fake news, τόσο πιο επίμονα, εμφατικά και άμεσα θα απαντάμε σε όλα! Σίγουρα αυτός ο δρόμος είναι πιο δύσκολος! Αλλά για εμάς δεν υπάρχει άλλος! Η μάχη απέναντι στον λαϊκισμό και την τοξικότητα είναι σταθερή και ταυτοτική για τη Νέα Δημοκρατία 51 χρόνια τώρα!» επισημάνει ο κ. Ρωμανός και επισυνάπτει σχετικά έγγραφα του υπουργείου Εξωτερικών τα οποία, όπως λέει, έχουν παραχαραχθεί.

Η ανάρτηση του Νίκου Ρωμανού