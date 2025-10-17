Η Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε δεκτή στον Προϋπολογισμό της ΕΕ του 2026, την τροπολογία του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά για τη χρηματοδότηση των διασυνοριακών υποδομών και των δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας, προκειμένου να πέσουν οι τιμές στο ρεύμα. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα, καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα για την ηλεκτρική διασύνδεση των χωρών του Νότου με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με αποκλειστικό στόχο τη μείωση των υψηλών τιμών του ρεύματος και τη διεύρυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιπλέον, επιτυγχάνεται η σταδιακή μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και δίνεται η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους στόχους της για καθαρή ενέργεια μέχρι το 2030.

Ο Προϋπολογισμός της ΕΕ, που περιλαμβάνει την τροπολογία του Γ. Αυτιά, αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Στρασβούργου την επόμενη εβδομάδα.