Η Νέα Δημοκρατία εξέφρασε την κατηγορηματική της καταδίκη για την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά.

Το κυβερνών κόμμα χαρακτήρισε το συμβάν ως μια «άνανδρη ενέργεια» την οποία διέπραξαν «θρασύδειλοι τραμπούκοι», θέτοντας σε απειλή τον ίδιο τον περιφερειάρχη και τα μέλη της οικογένειάς του.

Η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προέβη σε σχετική δήλωση στην οποία υπογράμμισε ότι η Ελληνική Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα παρέμβουν και θα δώσουν την απαραίτητη απάντηση και συσχέτισε άμεσα την επίθεση με τα εν εξελίξει έργα στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Δήλωσε ότι η επιβολή της νομιμότητας και η ανάπλαση της συγκεκριμένης περιοχής, η οποία παρέμενε εγκαταλελειμμένη για δεκαετίες, συνιστούν αυτονόητη προτεραιότητα.

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα την προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών ακινήτων, τα οποία, σύμφωνα με τη θέση της ΝΔ, καταπατώνται σε πολλές περιπτώσεις από καταληψίες.

Κάλεσμα προς τα πολιτικά κόμματα και μήνυμα κατά του εκφοβισμού

Ο κ. Κυρανάκης μετέφερε τη συμπαράσταση και τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας προς τον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, ενώ παράλληλα κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να καταδικάσουν αμέσως και απερίφραστα τη συγκεκριμένη ενέργεια. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη».

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις δεν πρόκειται να τρομοκρατήσουν τα στελέχη του κόμματος, επισημαίνοντας ότι η δημοκρατία, οι θεσμοί και το κράτος δικαίου διαθέτουν μεγαλύτερη ισχύ από «τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματα».

Οι βανδαλισμοί στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά

Υπενθυμίζεται ότι, χθες Δευτέρα 22 Ιουνίου, ομάδα περίπου 100 ατόμων πραγματοποίησε πορεία λίγο μετά τις 11:00, στην Αγία Παρασκευή, φτάνοντας έξω από την οικία του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, φωνάζοντας συνθήματα και γράφοντας μηνύματα με σπρέι και μπογιές στους τοίχους του σπιτιού του περιφερειάρχη.

Τα αίτια της κινητοποίησής τους, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου από την Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, είναι η αλληλεγγύη προς τους απεργούς πείνας στα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Οι βασικοί παράγοντες που πυροδότησαν την κινητοποίησή τους, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είναι η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή η οποία παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά και η άρνηση του περιφερειάρχη Αττικής να ξεκινήσει διάλογος σχετικά με το ζήτημα των Προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας.