Την εκ νέου κλήση για κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ» αποφάσισε η Eξεταστική Eπιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, έχουν καταθέσει κοινό αίτημα για βίαιη προσαγωγή του.

«Ο κ. Ξυλούρης θα κληθεί ως μάρτυρας να καταθέσει για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν και διερευνά η επιτροπή μας» είπε ο πρόεδρος της επιτροπής Α. Νικολακόπουλος, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

Νωρίτερα, ο εισηγητής της ΝΔ Μ. Λαζαρίδης είχε πει ότι «μετά τη χθεσινή κατάθεση του κ. Αντωνοπούλου και τις αποκαλύψεις που έγιναν από την πλευρά της ΝΔ για τις σχέσεις τού στενού συνεργάτη και φίλου τού κυρίου Ανδρουλάκη με τον κ. Ξυλούρη, και την οικογένειά του, η κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει: να κληθεί εκ νέου, άμεσα, ο κ. Γιώργος Ξυλούρης, σε συνέχεια της πρώτης του κλήσης, όπου με πρωτοβουλία της ΝΔ εστάλη στην ελληνική Δικαιοσύνη, [. . .] για να μας καταθέσει κι εκείνος τί γνωρίζει για τις σχέσεις του με τον κ. Αντωνόπουλο και γενικότερα με το σύστημα του ΠΑΣΟΚ, στα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι εάν δεν προσέλθει εκ νέου ο κ. Ξυλούρης, εκτός του ότι θα σταλεί και πάλι από την επιτροπή μας στον αρμόδιο εισαγγελέα, ώστε να κριθεί για το γεγονός ότι δεν έρχεται στην επιτροπή μας, «η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τα επόμενα βήματα, με το βασικότερο να απομένει η βιαία προσαγωγή του».