Σε νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (21/05) ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πέντε ημέρες πριν την ανακοίνωση του κόμματος του. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του έχει πάλι μια φωτογραφία με ποδοσφαιρική μπλούζα στην οποία αναγράφεται ο αριθμός 26, ημερομηνία που θα ανακοινώσει το κόμμα του.

Την φωτογραφία συνοδεύει μια πρόταση που αναφέρει: «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα». Οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από το επιτελείο του αναφέρουν πως η παρουσίαση του νέου πολιτικού σχηματισμού θα γίνει στο Θησείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες την ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης οι πολίτες που θέλουν να γίνουν συμμέτοχοι στο νέο εγχείρημα. Για τον λόγο αυτό ετοιμάζεται ψηφιακή πλατφόρμα ώστε αμέσως μετά την εκδήλωση της Τρίτης να βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διάθεσή των πολιτών που θα θελήσουν να την υπογράψουν.