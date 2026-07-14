Μία ακόμη απώλεια μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, γνωστοποίησε την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί. Ο κ. Παναγιωτόπουλος έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των στελεχών που έχουν απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα από το κόμμα, ωστόσο επιλέγει να διατηρήσει κανονικά τη βουλευτική του έδρα.

Η επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής

Ο βουλευτής επισημοποίησε την απόφασή του μέσω επιστολής που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Στο κείμενό του, επικαλείται τον Κανονισμό της Βουλής για να δηλώσει την οριστική αποχώρησή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

«Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας».

Ποιοι θα αποχωρήσουν

Μίλτος Ζαμπάρας

Βασίλης Κόκκαλης

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Χάρης Μαμουλάκης

Όλγα Γεροβασίλη

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Διονύσης Καλαματιανός

Γιώργος Γαβρήλος

Γιώργος Ψυχογιός

Κώστας Μπάρκας

Μαρίνα Κοντοτόλη

Καλλιόπη Βέττα

Πόπη Τσαπανίδου