Δύσκολες στιγμές βιώνει ξανά η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, καθώς μια νέα απώλεια έρχεται να προστεθεί στο βαρύ πένθος που είχε προηγηθεί πριν από λίγους μήνες, μετά το θάνατο της Λένας της πολυαγαπημένης τους κόρης.

Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού, Γεωργία Σαμαρά, έχασε τη θεία της, Ιωάννα Παπαντωνίου, σε ηλικία 90 ετών. Ο γιος του πρώην πρωθυπουργού, Κώστας Σαμαράς, την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του. Τα λόγια του συγκίνησαν τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να του εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Η ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά

«Θεία Νανά μου καλό σου ταξίδι… Σε ευχαριστούμε για όλα. Είσαι και ήσουν έμπνευση και πρότυπο για όλους όσους είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν. Γέμιζες πάντα τον χώρο με την αρχοντιά, με το χαμόγελο και με την απέραντη καλοσύνη που κουβαλούσες μέσα στην καρδιά σου. Πέτυχες πολλά στην σπουδαία σταδιοδρομία σου μα εγώ θα σε θυμάμαι πάντα ως την γλυκιά μου θεία που μου έδωσε τόση αγάπη και που αγαπούσα και εγώ τόσο πολύ. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας. Δεν θα φύγεις ποτέ. Αντίο θεία Νανά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Samaras (@kostas.samaras)

Η δημιουργός και η ψυχή του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου στο Ναύπλιο, η Ιωάννα Παπαντωνίου, ήταν η πρώτη γυναίκα που φιλοτέχνησε σκηνικά για παράσταση αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο.

Ήταν κορυφαία σκηνογράφος και ενδυματολόγος, ιδρύτρια και πρόεδρος του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, και θεία της Γεωργίας Σαμαρά, που είναι η πρόεδρος του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου.