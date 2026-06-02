Σε μαζική αποχώρηση προχωρούν 7 βουλευτές και 150 στελέχη από την Νέα Αριστερά, κίνηση που σηματοδοτεί ουσιαστικά την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτίου, που ανακοίνωσαν την ομαδική τους αποχώρηση. Έτσι, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, αποδεκατίζεται καθώς μένει με τέσσερις μόνο βουλευτές, τους Ευκλείδη Τσακαλώτο, Θεόδωρο Δρίτσα, Σία Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα. Μάλιστα, η επιστολή αναμένεται να σταλεί άμεσα και στον πρόεδρο της Βουλής για να οριστικοποιηθεί η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αποχώρησης:

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα για την Αριστερά, την κοινωνία και τη χώρα. Για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό, στην απαξίωση της πολιτικής, στη λογική του μέσου όρου. Δώσαμε αυτή τη μάχη με επιμονή και πολιτική εντιμότητα.

Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα σιωπής ή ίσων αποστάσεων. Ήταν η πολιτική δύναμη που, μέσα σε ένα όλο και πιο συντηρητικό και αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον, είχε αιχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και ζωντανή κινηματική δράση. Δεν κάναμε πίσω σε ζητήματα αρχών. Επεξεργαστήκαμε και υποστηρίξαμε ριζοσπαστικές θέσεις και προτάσεις για κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά την κοινωνία και τη δημοκρατία στη χώρα μας.

Ξέρουμε, όμως, ότι δεν αρκεί μόνο να έχεις σωστές θέσεις ή να δίνεις τίμιες μάχες. Το κρίσιμο είναι αν αυτές αποκτούν κοινωνική γείωση, δυναμική και κοινωνικό αντίκτυπο. Αν μπορούν να οργανώσουν πλειοψηφικά ρεύματα και να συμβάλλουν, στο σήμερα, στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας και η κοινωνική πλειοψηφία.

Ως Νέα Αριστερά θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του Λαϊκού Μετώπου, της συσπείρωσης απέναντι στη Δεξιά και την ακροδεξιά. Την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη. Επιμείναμε σε πραγματικές συγκρούσεις. Σήμερα, βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη. Σεβόμαστε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που βρεθήκαμε μαζί. Διαφωνούμε, όμως, στο κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα. Σήμερα, οι διαφορετικές μας εκτιμήσεις μας οδηγούν σε διαφορετικές διαδρομές.

Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απαίτηση για συσπείρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη Δεξιά της διαφθοράς, του αυταρχισμού, της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Αν η Αριστερά δεν μπορεί να υπηρετήσει σήμερα αυτό το μέτωπο δεν μπορεί να υπηρετήσει και τον απαραίτητο αγώνα για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.

Το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη. Ακούμε αυτή την απαίτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές.

Η ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά σήμερα μπορεί και πρέπει να φανεί χρήσιμη στον αγώνα του λαού για δημοκρατία και δικαιοσύνη, στον αγώνα των λαϊκών τάξεων για ζωή και όχι επιβίωση, στον αγώνα για ειρήνη και ενάντια σε σύγχρονες μορφές βαρβαρότητας, όπως η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ. Εκεί βρίσκεται σήμερα η πραγματική μάχη και για αυτόν τον σκοπό θα εργαστούμε».

Αναλυτικά τα ονόματα:

1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2 ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

3 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

4 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

5 ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ/ ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ

6 ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΜΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

7 ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΒΑΛΙΑ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

8 ΒΑΘΡΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

9 ΒΑΛΑΚΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ

11 ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ Β ΕΛΜΕ, ΜΕΛΟΣ ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΠΕΛΛΑΣ

12 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

13 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε./πρ. ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΠΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ

14 ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

15 ΒΕΡΓΙΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ ΠΡ. ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

16 ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ/ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. Β. ΗΛΕΙΑΣ

17 ΒΙΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α.Ε.Ι./ΕΚ

18 ΒΛΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

19 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

20 ΒΡΥΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ /ΠΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

21 ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΙΓΑΛΕΩ

22 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

23 ΓΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

24 ΔΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΒ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΠΡ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

25 ΔΑΝΤΣΗ ΕΥΗ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

26 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ-ΓΚΥΖΗ

27 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΜΕ ΣΑΜΟΥ

28 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ/ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

29 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

30 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

31 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΛΩΝΟΥ-ΣΕΠΟΛΙΩΝ 4ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

32 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

33 ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΙΓΑΛΕΩ

34 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΕΑΔ

35 ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

36 ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΣΑΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ/ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

37 ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

38 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ

39 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

40 ΚΑΒΒΑΘΑ ΜΑΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε

41 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

42 ΚΑΪΑΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

43 ΚΑΪΛΑ ΕΥΗ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

44 ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

45 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

46 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΟΑΕΔ

47 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

48 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ

49 ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε., ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

50 ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

51 ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ

52 ΚΑΡΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

53 ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

54 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΎΤΡΙΑ

55 ΚΛΑΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

56 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΓΙΩΤΑ ΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

57 ΚΟΠΑΝΑΣ ΚΩΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ / ΜΕΛΟΣ ΝΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

58 ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε / ΠΡ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤ/ΣΗΣ

59 ΚΟΥΛΙΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

60 ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡ.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Α.Σ ΑμεΑ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

61 ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

62 ΚΟΥΤΣΟΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

63 ΚΟΦΙΝΑ ΛΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

64 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

65 ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

66 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΕΙ-ΕΚ/ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΔΙΠ ΑΕΙ

67 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 6ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

68 ΛΑΝΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

69 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Γ.Γ. ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ “ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΣΚΗΝΗ”

70 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/πρ. ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

71 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

72 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

73 ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

74 ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΔΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

75 ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΙΓΑΛΕΩ

76 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

77 ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

78 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

79 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

80 ΜΙΧΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

81 ΜΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

82 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΙΛΙΟΥ

83 ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

84 ΜΠΑΚΟΥΡΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

85 ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε., ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ /Πρ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

86 ΜΠΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΣΕ Σ.Ε.Ο.

87 ΜΠΑΤΣΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΙΛΙΟΥ

88 ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΛΙΟΥ

89 ΜΥΓΔΑΛΗ ΡΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΙΛΙΟΥ

90 ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ/ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΛΙΟΥ

91 ΝΑΤΣΙΚΑ ΑΓΛΑΪΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΑΡΤΑΣ

92 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

93 ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

94 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

95 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΗ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

96 ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

97 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

98 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

99 ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

100 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ/ΜΕΛΟΣ Ο.Β. ΙΛΙΟΥ

101 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΠΡ. ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

102 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

103 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

104 ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

105 ΡΕΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Κ.Ε.

106 ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

107 ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

108 ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. /ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

109 ΡΟΖΑΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΙΓΑΛΕΩ

110 ΣΑΪΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

111 ΣΑΛΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.ΔΙ.Π. & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΕΚΠΑ

112 ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΤΑΣΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

113 ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

114 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

115 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

116 ΣΒΩΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

117 ΣΔΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

118 ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

119 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ/ΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. Ν. ΗΛΕΙΑΣ

120 ΣΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

121 ΣΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

122 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ

123 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

124 ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ν.Α/ΠΡ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

125 ΣΩΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ/ΜΕΛΟΣ ΝΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

126 ΤΕΛΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

127 ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

128 ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΤΡΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ

129 ΤΖΙΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ

130 ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

131 ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

132 ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

133 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΣΑΣ

134 ΤΣΙΒΕΡΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΒΕΛΓΙΟΥ

135 ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΙΛΙΟΥ

136 ΤΣΟΝΤΙΛΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

137 ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗ ΟΛΓΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΙΓΑΛΕΩ

138 ΦΕΡΧΑΤ ΜΠΙΛΓΚΕ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

139 ΦΛΩΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΡΩΗΝ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΕΚΑΑ

140 ΦΛΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΧΑΪΑΣ/ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΕΡΕΤΕ

141 ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

142 ΧΑΪΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

143 ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ

144 ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Ε. ΝΕΑΡ

145 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΔΥΤ.ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

146 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

147 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

148 ΧΙΟΥΤΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ν.Ε. ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

149 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

150 ΨΑΡΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.