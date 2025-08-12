Αυτή είναι η «θωράκιση» της κυβέρνησης, σχολιάζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωση για τα δεκάδες μέτωπα με τις φωτιές που καίνε σε όλη τη χώρα, θυμίζοντας τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

«Τρεις μήνες μετά τις δηλώσεις του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, από την Κρήτη ότι “μπαίνουμε θωρακισμένοι στην αντιπυρική περίοδο”, η χώρα καίγεται σε 106 διαφορετικά μέτωπα, από την Αχαΐα και τη Χίο μέχρι τη Ζάκυνθο, την Άρτα και την Πρέβεζα», επισημαίνει η Νέα Αριστερά.

«Αυτή είναι η “θωράκιση” της κυβέρνησης: χωριά να εκκενώνονται, περιουσίες και δάση να καταστρέφονται, πυροσβέστες να παλεύουν αβοήθητοι. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις εικόνες με τα ΜΑΤ να χτυπάνε πυροσβέστες, ούτε το γεγονός ότι η κυβέρνηση φρόντισε έτσι ώστε περισσότεροι από 600 μάχιμοι και έμπειροι εποχικοί πυροσβέστες να βρεθούν εκτός. Η κλιματική κρίση χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την αδράνεια, ενώ η πρόληψη, οι προσλήψεις και οι υποδομές μένουν στα χαρτιά», συμπληρώνει η ανακοίνωση.