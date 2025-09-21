«Την ώρα που η ελληνική κοινωνία καλείται να σηκώσει το δυσβάσταχτο κόστος ζωής, μαζί με την αδυναμία πρόσβασης στη στέγη, τη διάλυση του ΕΣΥ και την καθημερινή ανασφάλεια, ο κ. Μητσοτάκης, στο κυριακάτικό του σημείωμα, πανηγυρίζει για την “αμυντική θωράκιση” της χώρας και την “αναβάθμιση” της γεωπολιτικής της θέσης», υπογραμμίζει σε σχόλιό του το Γραφείο Τύπου της Νέας Αριστεράς.

«Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να πείσει ολόκληρη την κοινωνία ότι με την απλή “κατανάλωση” υπερεξοπλισμών και Βelharra θα επέλθει και η “ασφάλεια”, αλλά αυτό που απλώς καταφέρνει είναι να χαϊδέψει τα ακροδεξιά ακροατήρια, ειδικά τώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Κυβέρνηση να παραπαίει», σημειώνει και προσθέτει: «Η αλήθεια είναι απλή:

• Η Κυβέρνηση της ΝΔ δεσμεύει δισεκατομμύρια ευρώ για φρεγάτες και εξοπλιστικά, την ώρα που οι νέοι εγκαταλείπουν τις σπουδές τους γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν ενοίκιο.

• Αρνείται πεισματικά να βάλει φρένο στα καρτέλ της ενέργειας, την ώρα που οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα για ρεύμα.

• Μιλά για “κυριαρχικά δικαιώματα” και “σταθερότητα”, την ώρα που οι πραγματικές ανάγκες της πλειοψηφίας -υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία- μένουν ανεκπλήρωτες».

«Ως Νέα Αριστερά δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε το ψευτοδίλημμα “ή φρεγάτες ή ανασφάλεια”», σημειώνει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «η πραγματική ασφάλεια για την κοινωνία χτίζεται:

• με Σχολεία και Πανεπιστήμια που δεν καταρρέουν,

• με Νοσοκομεία που δεν αφήνουν ασθενείς να πεθαίνουν στις λίστες αναμονής,

• με στέγη, αξιοπρεπείς μισθούς και εργασιακά δικαιώματα,

• με ειρήνη και αλληλεγγύη για τους λαούς, όχι με νέες εξοπλιστικές κούρσες».

«Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο, τη συνεργασία και τη δίκαιη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της, προς όφελος της κοινωνίας και όχι των ενεργειακών κολοσσών. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να μας πείσει ότι η ασφάλεια βρίσκεται στα κανόνια και στις φρεγάτες», συνεχίζει και καταλήγει:

«Εμείς λέμε καθαρά: Η πραγματική ασφάλεια βρίσκεται στον σεβασμό και την εκπλήρωση των αναγκών της κοινωνίας».