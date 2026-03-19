Η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της καταγγέλλει την εμπλοκή της Ελλάδα στον πόλεμο.

Συγκεκριμένα το κόμμα τονίζει κατηγορηματικά ότι η χώρα έχει ήδη εμπλακεί, μετά την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων στη Σαουδική Αραβία από ελληνική συστοιχία Patriot.

Όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά, «οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί μη εμπλοκής καταρρέουν στην πράξη, καθώς η συμμετοχή ελληνικών οπλικών συστημάτων σε ενεργό πεδίο σύγκρουσης δείχνει ότι η χώρα δεν είναι πλέον απλός παρατηρητής, αλλά μέρος της σύρραξης».

Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει ότι τα ελληνικά όπλα χρησιμοποιούνται για την προστασία συμφερόντων ξένων πολυεθνικών και όχι των εθνικών συμφερόντων της χώρας, χαρακτηρίζοντας αδικαιολόγητη την υπερηφάνεια για τη συμμετοχή αυτή.

Παράλληλα, το κόμμα ξεκαθαρίζει ότι ο ελληνικός λαός δεν θα πολεμήσει για τα κέρδη καμίας πολυεθνικής και απαιτεί άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τη σύρραξη.

«Καμία συμμετοχή στον πόλεμο των Τραμπ και Νετανιάχου – κανένας φαντάρος και κανένα οπλικό σύστημα εκτός των συνόρων της χώρας», τονίζει η Νέα Αριστερά.