Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει πως «ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, επιχειρεί να μετατρέψει το στεγαστικό σε πεδίο ακροδεξιάς ρητορικής.

Αντί να αντιμετωπίσει τις πραγματικές αιτίες της κρίσης, όπως την ανεξέλεγκτη βραχυχρόνια μίσθωση, τα funds που αγοράζουν ολόκληρες πολυκατοικίες, την ανυπαρξία κοινωνικής κατοικίας, επιλέγει να στοχοποιήσει τους πρόσφυγες, καλλιεργώντας ρατσιστικά αντανακλαστικά.

Επιπλέον, η απόφαση να καταργηθεί το επίδομα ενοικίου για πρόσφυγες δεν λύνει το πρόβλημα, αντιθέτως το βαθαίνει, διότι ενισχύει την αστεγία και τη γκετοποίηση.

Η Νέα Δημοκρατία μετατρέπει το προσφυγικό σε εργαλείο πόλωσης και φόβου, ενώ αρνείται να αγγίξει τα πραγματικά αίτια της στεγαστικής κρίσης.

Αντί για πολιτικές ρύθμισης της αγοράς και ενίσχυσης της κοινωνικής κατοικίας, προσφέρει ρατσιστικές πολιτικές, χαϊδεύοντας τα ακροδεξιό ακροατήριο.

Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα με όλους τους μετανάστες.

Έχει πρόβλημα μόνο με τους φτωχούς.

Την ώρα που πετάει στον δρόμο ανθρώπους που αναζητούν προστασία, χαρίζει golden visa στους πλούσιους αλλοδαπούς επενδυτές.

Αυτή είναι η πολιτική της: σκληρή με τους αδύναμους, γενναιόδωρη με τους ισχυρούς.

Ως Νέα Αριστερά στεκόμαστε απέναντι σε αυτή τη χυδαία υποκρισία.

Γιατί το σπίτι δεν είναι εμπόρευμα, ούτε προνόμιο των πλουσίων. Είναι δικαίωμα για όλους. Και αυτό το δικαίωμα θα το υπερασπιστούμε απέναντι σε κάθε ακροδεξιό λαϊκισμό».