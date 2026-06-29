Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βρέθηκαν σήμερα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και οι βουλευτές του κόμματος, Πέτη Πέρκα και Θοδωρής Δρίτσας, προκειμένου να καταθέσουν μήνυση κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Την μήνυση υπογράφουν επίσης οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου και Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, η μήνυση αφορά σε υποκίνηση βίας με βάση τα όσα ορίζει ο αντιρατσιστικός νόμος και συγκεκριμένα το Άρθρο 1 του Νόμου 927/79, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4285/2014.

Όπως σημειώνεται, «ο Κυριάκος Βελόπουλος στις 10 Ιουνίου 2026, στη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, είχε ερωτηθεί εάν “την βουλιάζεις ή δεν την βουλιάζεις την βάρκα” που μεταφέρει μετανάστες και πρόσφυγες στο Αιγαίο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είχε απαντήσει ευθέως “την βουλιάζεις”, ενώ στη συνέχεια της συζήτησης επανέλαβε την συγκεκριμένη προτροπή, επιδεικνύοντας μάλιστα αδιαφορία για το παράνομο μιας τέτοιας πράξης».

Με βάση το σκεπτικό της μήνυσης του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς και των τεσσάρων βουλευτών της, ο Κυριάκος Βελόπουλος “προέτρεψε τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, αλλά και κάθε ιδιώτη να προβούν σε πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα (βύθιση βάρκας ήτοι πρόκληση ναυαγίου με βέβαιο αποτέλεσμα τον θάνατο προσώπων) κατά προσώπων με μόνο κριτήριο την φυλή και την εθνική τους καταγωγή τους, ήτοι το γεγονός ότι είναι πολίτες τρίτων χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης”».

«Από τις δηλώσεις Βελόπουλου μεσολάβησαν πολλές εβδομάδες, αλλά δεν σημειώθηκε κίνηση από κάποια δικαστική αρχή προκειμένου να διωχθεί για τις ρατσιστικές δηλώσεις του, με τις οποίες καλούσε σε βία κατά ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Η Νέα Αριστερά με την σημερινή μήνυση αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με σκοπό να μπει φραγμός στις μισαλλόδοξες και ρατσιστικές δηλώσεις ακροδεξιών πολιτικών παραγόντων. Είναι μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της πολύμορφης πάλης -πολιτικής και νομικής- που οφείλει να δώσει η κοινωνία και η Αριστερά απέναντι στην Ακροδεξιά».

Η δήλωση του Γ. Σακελλαρίδη μετά τη μήνυση

«Βρεθήκαμε σήμερα εδώ, στα δικαστήρια στην Ευελπίδων, μαζί με βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς, για να καταθέσουμε μήνυση στον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο λόγος για τη μήνυση αυτή είναι η παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, σε τηλεοπτική εκπομπή, λειτούργησε με τρόπο υποκινητικό για βίαιες πράξεις, καλώντας, στην πραγματικότητα, τις κρατικές υπηρεσίες να βουλιάζουν βάρκες με μετανάστες.

Αυτό λειτουργεί υποκινητικά για την τέλεση κακουργημάτων και, από τη δική μας πλευρά, δεν μπορούμε να ανεχτούμε μια τέτοια πολιτική πρακτική.

Θα περιμέναμε, την ίδια στιγμή, να υπάρχει και αυτεπάγγελτη κίνηση από την πλευρά της Δικαιοσύνης για μια τέτοιου τύπου πράξη.

Δυστυχώς, δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό θεωρήσαμε ότι ήταν καθήκον και χρέος μας να ασκήσουμε μια τέτοιου τύπου μήνυση.

Θεωρούμε ότι ο ρατσισμός και οι δηλώσεις μισαλλοδοξίας δεν χωράνε ούτε στην ελληνική κοινωνία ούτε στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Από τη δική μας πλευρά, ως Νέα Αριστερά, θα δώσουμε μάχη απέναντι σε τέτοιου τύπου ρατσιστικές δηλώσεις και ρατσιστικές κινήσεις, και μέσα στη Βουλή και μέσα στην κοινωνία».