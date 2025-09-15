«Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, με τον λιμό και τα εγκλήματα πολέμου που καταγράφονται καθημερινά από το κράτος του Ισραήλ, καθιστά την αλληλεγγύη των κοινωνιών πιο αναγκαία από ποτέ. Υποστηρίζουμε τις δράσεις και τις εκστρατείες που διεξάγουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ακτιβιστές υπέρ του τερματισμού του λιμού και εναντίον της γενοκτονίας στη Γάζα», υπογραμμίζει σε δήλωσή της η ΚΟ της Νέας Αριστεράς.

«Ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση να μην θέσει κανένα εμπόδιο στον απόπλου του ελληνικού καραβιού του Global Sumud Flotilla από τη Σύρο και να διασφαλίσει την ασφαλή του διέλευση. Η ελευθερία της θάλασσας και το δικαίωμα στην ανθρωπιστική δράση δεν μπορεί να εμποδίζονται για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας», σημειώνει και καταλήγει:

«Η Ελλάδα οφείλει να βρίσκεται στο πλευρό του δικαιώματος των λαών στην ειρήνη, στη δικαιοσύνη και στην αξιοπρέπεια».