«Ο κ. Χρυσοχοΐδης έστησε ένα επικοινωνιακό σόου ενόψει ΔΕΘ, που όμως γύρισε εναντίον της κυβέρνησης. Τα ίδια τα στοιχεία που παρουσίασε αποκαλύπτουν ότι οι παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατευθύνθηκαν στοχευμένα στην Κρήτη: 17,2 εκατ. από τα 22,7 εκατ. ευρώ», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύεται η ίδια βουτηγμένη σε πελατειακά δίκτυα και κομματικές μεροληψίες. Δεν είναι η Κρήτη το επίκεντρο του σκανδάλου, ούτε οι ιδιώτες με τα αμαρτωλά ΑΦΜ, αλλά η ίδια η κυβέρνηση, που επιδιώκει να πετάξει από πάνω της τις ευθύνες. Κι αυτό την ώρα που αναμένονται νέες αποκαλύψεις με εμπλεκόμενους περισσότερους από 10 βουλευτές της ΝΔ», τονίζει και καταλήγει:

«Το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, που καμώνεται ότι πατάσσει τη διαφθορά, αποδεικνύεται ξανά πρωταγωνιστής της. Η “αριστεία” τους βρωμάει πελατειακά δίκτυα και εξυπηρετήσεις που συγκροτούν μια πυραμίδα διαφθοράς η κεφαλή της οποίας είναι στο Μαξίμου».