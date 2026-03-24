Αναμένεται σήμερα στις πέντε το απόγευμα, ο Αλέξης Χαρίτσης να παραιτηθεί από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Η παραίτηση αυτή θα οδηγήσει σε ραγδαίες εξελίξεις στην Κεντροαριστερά, καθώς και θα φέρει αλλαγές στην ΚΟ του κόμματος.

Τον Χαρίτση θα διαδεχθεί ο Γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, βάσει του Καταστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των μελών της Νέας Αριστεράς και αυτό οδήγησε τον πρόεδρο του κόμματος στο να αποχωρήσει.

Ο Σακελλαρίδης θα αναλάβει χρέη προέδρου, έως ότου εκλεχθεί νέος επικεφαλής.

Τέλος, σημειώνεται πως το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα (24/03), με τον πρώτο κύκλο της Νέας Αριστεράς από τη χρονική στιγμή της συγκρότησή της να φτάνει στο τέλος του.