Την ένταξη 11 υποψήφιων βουλευτών στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα, με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι υποψηφιότητες αφορούν εκλογικές περιφέρειες της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας, με πρόσωπα από τον χώρο της νομικής, της Υγείας, της δημόσιας διοίκησης, της ασφάλειας, της επιχειρηματικότητας και της πολιτικής επικοινωνίας.

Ποιοι είναι οι 11 υποψήφιοι

Ζώης Σταυρόπουλος – Αργολίδα

Ο Ζώης Σταυρόπουλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Άργος και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η πολιτική του δραστηριότητα ξεκίνησε από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την ΟΝΝΕΔ, ενώ έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών. Εξελέγη για πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών το 2017 και επανεξελέγη το 2021 και το 2025.

Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές για το Κτηματολόγιο, τη Νομική Βοήθεια και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΔΣΑ, ενώ είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις.

Ανδρέας Τσώκος – Αχαΐα

Ο Ανδρέας Τσώκος είναι γεωλόγος και διδάκτωρ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με εξειδίκευση στους Υδατικούς Πόρους και το Περιβάλλον.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και διαθέτει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα και στις Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές.

Εργάζεται στον χώρο της Ενέργειας, με εμπειρία σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ έχει διατελέσει σύμβουλος στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Από το 2013 έως το 2015 ήταν Γραμματέας της ΟΝΝΕΔ, ενώ το 2019 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Βασίλης Φεύγας – Αιτωλοακαρνανία

Ο Βασίλης Φεύγας είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου στις Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρηματική Αριστεία στο Sheffield Hallam University.

Διετέλεσε επί επτά χρόνια Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η πολιτική του πορεία ξεκίνησε από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και συνεχίστηκε στην ΟΝΝΕΔ.

Από το 2003 συνεργάζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε θέματα πολιτικής στρατηγικής και επικοινωνίας. Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στον χώρο της στρατηγικής επικοινωνίας και έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος σε περισσότερες από 100 προεκλογικές εκστρατείες στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Φαίδρα Τσαλαχούρη – Α΄ Αθηνών

Η Φαίδρα Τσαλαχούρη είναι δικηγόρος Αθηνών και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και στο Οικονομικό Έγκλημα, καθώς και πτυχίο Business Administration.

Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, ενώ από το 2019 είναι Αναπληρώτρια Γραμματέας της Γραμματείας Ατόμων με Αναπηρία της Νέας Δημοκρατίας.

Στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια στην Α΄ Αθηνών, συγκεντρώνοντας περίπου 4.500 σταυρούς προτίμησης.

Απόστολος Ανθόπουλος – Β΄ Θεσσαλονίκης

Ο Απόστολος Ανθόπουλος είναι γιατρός με ειδικότητα στη Γενική και Οικογενειακή Ιατρική και εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική.

Εργάζεται ως Επιμελητής Β΄ και συντονιστής εφημεριών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών.

Από τον Ιούλιο του 2026 είναι άμισθος σύμβουλος του υπουργού Υγείας για τις μεταρρυθμίσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με έμφαση στην οργάνωση των ΤΕΠ, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Άγγελος Χωριανόπουλος – Βόρειος Τομέας Αθηνών

Ο Άγγελος Χωριανόπουλος είναι αναλυτής γεωπολιτικού ρίσκου και ιδρυτής της FutureWarfare, ενώ παράλληλα εργάζεται ως επενδυτικός σύμβουλος στην NN Hellas.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωπολιτική Ανάλυση, τη Γεωστρατηγική και τις Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας στο ΕΚΠΑ.

Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την αμυντική αρθρογραφία το 2017 και το 2023 ίδρυσε τη FutureWarfare, μέσω της οποίας παρέχει αναλύσεις γεωπολιτικού ρίσκου και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.

Κωνσταντίνος Καλαντζής – Καβάλα

Ο Κωνσταντίνος Καλαντζής γεννήθηκε το 1984 και μεγάλωσε στην Καβάλα. Είναι απόφοιτος Business Administration με ειδίκευση στο Marketing και Management και διαθέτει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους στην Πολιτική Επικοινωνία και στην Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις.

Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της τεχνολογίας, της ενέργειας και του αθλητισμού. Μεταξύ άλλων, έχει εργαστεί στο τμήμα Marketing της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στην INTRALOT και σε εταιρείες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Από το 2018 δραστηριοποιείται στον χώρο του business development, ενώ από το 2023 εργάζεται παράλληλα στην ELECNET.

Κατερίνα Ζιούτα – Β΄ Θεσσαλονίκης

Η Κατερίνα Ζιούτα είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο.

Εργάστηκε ως δικηγόρος μέχρι τον διορισμό της μέσω ΑΣΕΠ στο πρώην ΙΚΑ και σήμερα υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ενστάσεων και Προσφυγών της Γ΄ Διεύθυνσης Παροχών του e-ΕΦΚΑ.

Είναι Αναπληρώτρια Γραμματέας στη Γραμματεία Εργαζομένων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα της ΝΔ. Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές ήταν πρώτη γυναίκα σε σταυρούς στη Β΄ Θεσσαλονίκης και πρώτη επιλαχούσα.

Ευσταθία Γιαννιά – Αχαΐα

Η Ευσταθία Γιαννιά είναι Αντιστράτηγος εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, με πολυετή εμπειρία στη δημόσια ασφάλεια, τη διαχείριση κρίσεων και τη δημόσια διοίκηση.

Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Διοικητής Ασφάλειας Πατρών, Διοικητής Τροχαίας Πατρών, Αναπληρώτρια Αστυνομικού Διευθυντή Αχαΐας και Αναπληρώτρια Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Υπήρξε η πρώτη γυναίκα αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που επιλέχθηκε για εξειδικευμένη εκπαίδευση στις ΗΠΑ στη Διαχείριση Κρίσεων και τις Διαπραγματεύσεις. Από το 2002 συμμετείχε στην Ομάδα Διαπραγματευτών της ΕΛ.ΑΣ., χειριζόμενη περιστατικά όπως ομηρίες και απαγωγές.

Έχει επίσης διατελέσει Περιφερειακή Συντονίστρια Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Ελλάδα, Δημοτική Σύμβουλος Πατρέων και υποψήφια βουλευτής Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία.

Γιώτα Τριγώνη – Β΄ Πειραιώς

Η Γιώτα Τριγώνη είναι οδοντίατρος με εξειδίκευση στη Στοματολογία και έχει πραγματοποιήσει σπουδές στην Αυστρία και τη Σερβία.

Η επαγγελματική της δραστηριότητα εκτείνεται και στο εξωτερικό, με παρουσία στον χώρο των οδοντιατρικών κλινικών και του τουρισμού.

Στη Νέα Δημοκρατία έχει διατελέσει Τομεάρχης Δωδεκανήσων, Τομεάρχης Στερεάς Ελλάδας και, από το 2016 έως το 2019, Γραμματέας Τουρισμού. Από το 2020 έχει αναλάβει καθήκοντα Επικεφαλής Τουρισμού, ενώ έχει υπάρξει και υποψήφια βουλευτής στην Εύβοια.

Έχει επίσης αναπτύξει δράση για την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό μέσα από εκθέσεις και εκδόσεις.

Χριστίνα Φούντζουλα – Αιτωλοακαρνανία

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:

Ζώης Σταυρόπουλος – Αργολίδα

Ανδρέας Τσώκος – Αχαΐα

Βασίλης Φεύγας – Αιτωλοακαρνανία

Φαίδρα Τσαλαχούρη – Α΄ Αθηνών

Απόστολος Ανθόπουλος – Β΄ Θεσσαλονίκης

Άγγελος Χωριανόπουλος – Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών

Κατερίνα Ζιούτα – εκλογική περιφέρεια Β΄ Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Καλαντζής – Καβάλα

Ευσταθία Γιαννιά – Αχαΐα

Γιώτα Τριγώνη – Β’ Πειραιώς

Χριστίνα Φούντζουλα – Αιτωλοακαρνανία