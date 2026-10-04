Με ένα βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΝΔ αναφέρεται στην επέτειο 52 χρόνων από την ίδρυσή της.

Στο σύντομο βίντεο παρουσιάζει τους προέδρους του κόμματος σε σκηνές από ομιλίες τους, με κεντρικό σύνθημα στη δημοσίευση: «52 χρόνια η φλόγα του πυρσού καίει στις καρδιές μας. Συνεχίζουμε μαζί στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε».

Tο οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα κάνει μια γρήγορη αλλά γεμάτη συναίσθημα αναδρομή στην πορεία του κόμματος. Μέσα από προσεκτικά επιλεγμένα στιγμιότυπα, οι χρήστες του διαδικτύου παρακολουθούν όλους τους προέδρους που βρέθηκαν στο τιμόνι της παράταξης όλα αυτά τα χρόνια. Σκηνές από εμβληματικές ομιλίες και σταθμούς του παρελθόντος εναλλάσσονται στην οθόνη, υπενθυμίζοντας τις στιγμές που καθόρισαν την πορεία της πολιτικής αυτής δύναμης από το ξεκίνημά της μέχρι και σήμερα.