Νέα ένταση προκλήθηκε προχθές στο Νοσοκομείο της Ρόδου, όπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε, για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων κλινικών Ορθοπαιδικής και Β’ Παθολογικής.

Ο Υπουργός δέχτηκε την οξύτατη επίθεση γυναίκας, στα εξωτερικά τακτικά ιατρεία, όπου πραγματοποιήθηκε το «κόψιμο της κορδέλας», για την ανακαίνιση των δύο κλινικών.

Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν έντονος, με την διαμαρτυρόμενη πολίτη να εκφράζει παράπονα για τα προβλήματα στη δημόσια υγεία και τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά με καυστικό ύφος.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, που δημοσιοποίησε η τοπική εφημερίδα «Ροδιακή»:

«Τα έχετε ισοπεδώσει όλα»

Η γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, εξοργίστηκε όταν είδε τον Υπουργό Υγείας και του φώναξε:

«Τα έχετε ισοπεδώσει όλα», του είπε αρχικά και συνέχισε: «Ξέρεις πώς πέθανε ο πατέρας μου το 2023; Δεν υπήρχε ασθενοφόρο…».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Τώρα είμαστε στο 2025. Για το τώρα, εδώ, έχετε κάτι να μου πείτε;».

Η γυναίκα επέμεινε: «Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα! Σε όλη την Ελλάδα».