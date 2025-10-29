Άγνωστοι επιτέθηκαν στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή του Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, όπως αναφέρει η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της, με την οποία καταδικάζει το γεγονός.

Η επίθεση έγινε αντιληπτή σήμερα το πρωί χωρίς όμως κανείς να γνωρίζει πότε ακριβώς συνέβη. Ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός ήταν μικρής ισχύος και τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου, στην οδό Στριγγάρη. Από την φωτιά, προκλήθηκε μαύρισμα στην πόρτα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από προσανάμματα και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια που έρευνα την γύρω περιοχή για τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας που να έχουν καταγράψει τους δράστες. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης από για τον εμπρησμό.

Οι άγνωστοι δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου, ενώ βρίσκονταν μέσα εργαζόμενοι, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, επισημαίνει η Νέα Δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη υπήρξε στόχος επίθεσης με μπογιές τον περασμένο Φεβρουάριο. Οι δράστες τότε, είχαν πετάξει κόκκινη μπογιά στους εξωτερικούς τοίχους και έγραψαν συνθήματα.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!

Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».