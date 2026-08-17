Νέα σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή την πρόκληση Ερντογάν με τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία, εξέλιξη την οποία χαρακτήρισε ως «κίνηση διεθνούς πειρατείας».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει σε δήλωσή του: «Από καιρό προειδοποιώ: το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας, με «φιλίες» και κατευνασμούς, φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας» και προσθέτει: «Ζήτησα αντίδραση της κυβέρνησης ΠΡΙΝ να είναι αργά. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα,είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία. Κι όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της “Γαλάζιας Πατρίδας». Αυτά δυστυχώς είναι τα -κατά φαντασία- “ήρεμα νερά”». Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας; Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;» διερωτάται ο πρώην πρωθυπουργός.

Το τουρκικό διάταγμα που άναψε φωτιές

Η ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων έγινε με διάταγμα που δημοσιεύθηκε χθες και φέρει την υπογραφή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η κίνηση αυτή διαμορφώνει νέα δεδομένα στο πεδίο των ελληνοτουρκικών θαλάσσιων σχέσεων, καθώς η επιλογή των τοποθεσιών έχει ξεκάθαρο γεωστρατηγικό υπόβαθρο, αποτελώντας την ευθεία αντίδραση της γειτονικής χώρας στα θαλάσσια πάρκα που είχε θεσμοθετήσει η Ελλάδα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο στις 21 Ιουλίου του 2025.

Το πρώτο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγιε (επαρχία Μούγλα) και του Κας (επαρχία Αττάλειας). Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλείει και αποκλείει ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο και κηρύσσει θαλάσσιο πάρκο πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης. Το δεύτερο πάρκο χωροθετείται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και του Τσανάκκαλε, εκτεινόμενο γεωγραφικά μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λήμνου.

Η ελληνική απάντηση του ΥΠ.ΕΞ.

Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας αποδομεί πλήρως την τουρκική πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι τα επίμαχα πάρκα καταλαμβάνουν τμήματα διεθνών υδάτων, καθώς και περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Όπως υπογραμμίζει η ελληνική διπλωματία, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας κανένα κράτος δεν νομιμοποιείται να ορίζει αυθαίρετα προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες έξω από τα δικά του χωρικά ύδατα. Κατά συνέπεια, το ΥΠΕΞ τονίζει κατηγορηματικά πως η συγκεκριμένη ενέργεια της Τουρκίας «δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα», είτε αυτό αφορά τα διεθνή ύδατα, είτε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας επί της υφαλοκρηπίδας της.

Η Αθήνα καθιστά σαφές ότι η αυθαίρετη θέσπιση «εθνικών» πάρκων σε περιοχές μη τουρκικής δικαιοδοσίας δεν δύναται σε καμία περίπτωση να μεταβάλει τα δικαιώματα που πηγάζουν από το Διεθνές Δίκαιο ή να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Αντιδιαστολή με τις νόμιμες ελληνικές πρωτοβουλίες

Θέλοντας να αναδείξει τη διαφορά πρακτικής, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αντιπαραβάλλει την αυθαιρεσία της Άγκυρας με την αντίστοιχη ελληνική πρωτοβουλία. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα προχώρησε στη δημιουργία Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και το Νότιο Αιγαίο τηρώντας στο ακέραιο τις επιταγές του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς οι συγκεκριμένες ζώνες ορίστηκαν αυστηρά και αποκλειστικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

«Νάρκη» στις διμερείς σχέσεις

Πέραν της νομικής διάστασης, η Αθήνα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και για τις διπλωματικές επιπτώσεις. Το ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι παρόμοιες κινήσεις, οι οποίες στοχεύουν στην αλλοίωση του καθεστώτος των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιβαρύνουν αισθητά το κλίμα στα ελληνοτουρκικά.

Χαρακτηριστικά, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως τέτοιες ενέργειες «δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών».