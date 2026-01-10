Θαλάσσιος τουρισμός και yachting βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής (10/1) συνάντησης του CptDr Γιώργου Βάλλη με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Όπως σε κάθε συνάντηση, έτσι και τώρα, ο κ. Βάλλης, έθεσε επί τάπητος τα εργασιακά δικαιώματα των ναυτικών των ιδιωτικών σκαφών, την ασφάλεια στη θάλασσα, τις λιμενικές υποδομές και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας εν πλω.

Ο Πρόεδρος παρέδωσε συγκεκριμένες προτάσεις που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των πληρωμάτων, ενώ ο Υπουργός δεσμεύτηκε να τις αξιολογήσει και να ενισχύσει τη συνεργασία με την Ένωση.

Με ιδιαίτερη προσοχή συζητήθηκαν η προστασία των εγκύων ναυτικών, η αντιμετώπιση φαινομένων αυθαιρεσίας, η τηλεϊατρική, η προαγωγική υπηρεσία των ναυτικών στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, το ζήτημα της απόλυσης των ναυτικών για να εκπαιδευτούν, οι ναυτικές φωτοβολίδες και η γενικότερη ασφάλεια των σκαφών, των πληρωμάτων και των λουόμενων.

Η συνάντηση ανέδειξε την ανάγκη για μια ενιαία στρατηγική στον θαλάσσιο τουρισμό, που να στηρίζεται στον επαγγελματισμό, τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια. Μια στρατηγική που με την έλευση του 2026 είναι προτεραιότητα της ΠΕΠΙΕΘ, του προέδρου της αλλά ευελπιστούμε και του υπουργείου Ναυτιλίας, με σκοπό μια σειρά ναυτικών ζητημάτων να βρουν την λύση τους, όπως έγινε και με τη φορολόγηση των ναυτικών που αποτέλεσε «νίκη» για τον CptDr. Γιώργο Βάλλη.

Με τη σειρά του ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη διάθεση συνεργασίας , την δέσμευση του για λύσεις και την ουσιαστική στήριξη του ελληνικού yachting.

