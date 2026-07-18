Η Ρένα Δούρου ορίστηκε επίσημα επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα , το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου.

Η νέα πρόεδρος του κόμματος ήταν η μόνη υποψήφια στις σημερινές εκλογές μετά την απόσυρση του Παύλου Πολάκη, χθες, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Αφού ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων, επτά βουλευτές ψήφισαν υπέρ της ενώ βρέθηκε και ένα λευκό.

Σημειώνεται πως στην ψηφοφορία προσήλθαν, η Έλενα Ακρίτα, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Νίκος Παππάς, ο Παύλος Πολάκης, ο Γιώργος Παπαηλιού και ο Χρήστος Γιαννούλης.

Ο κ. Αμανατίδης, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη του νέου προέδρου. Νέα πρόεδρος από αυτή τη στιγμή είναι η Ρένα Δούρου. Εύχομαι στη νέα πρόεδρο με την εμπειρία της και τους αγώνες της να δώσει νέα πνοή στο κόμμα μας».

Με τη σειρά της η νέα πρόεδρος του κόμματος, Ρένα Δούρου δήλωσε:

«Σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας με σοβαρότητα συντροφικότητα και σκληρή δουλειά. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτική ομάδας για να οδηγηθούμε στην αναγέννηση. Κάνεις δεν περισσεύει. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στο κάλεσμα αριστερών γυναικών και αντρών που θεώρησαν 3 χρόνια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το σπίτι τους».

Ο Νίκος Παππάς, βγαίνοντας από την αίθουσα 150 της Βουλής, όπου έγινε η ψηφοφορία, δήλωσε πως «ψήφισα Δούρου, πρωταγωνιστικός ο ρόλος του Πολάκη». Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μια ημέρα πριν αποχώρησε από την «κούρσα», ανέφερε μόνο ότι «θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή».