Με ιδιαίτερη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή της Ομογένειας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, στον χώρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, η εκδήλωση «International Women’s Day: Celebrating Generations of Amazing Leaders».

Η εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε με τον οργανισμό Philo4Thought Inc., αποτέλεσε μια δυναμική πλατφόρμα διαλόγου για την ανάδειξη της προσφοράς και της ηγετικής πορείας Ελληνοαμερικανίδων που διαπρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό της η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Ιφιγένεια Καναρά, η οποία τόνισε τη σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας ως αφορμή για την ανάδειξη της γυναικείας προσφοράς. Η κ. Καναρά υπογράμμισε ότι ο κεντρικός στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθεί η δυναμική συνύπαρξη των δύο γενεών των Ελληνοαμερικανίδων της Διασποράς.

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια εκδήλωση διαγενεακού χαρακτήρα (cross-generation event), που στοχεύει στη γεφύρωση της εμπειρίας των παλαιότερων με τον δυναμισμό των νεότερων, με πρωταρχικό μέλημα να παραμείνει η νέα γενιά ενεργή και στενά συνδεδεμένη με τις ρίζες της.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, αναπτύχθηκαν δύο θεματικές ενότητες, στις οποίες συμμετείχαν διακεκριμένες γυναίκες από ένα ευρύ φάσμα κλάδων —από την επιχειρηματικότητα και τον τραπεζικό τομέα μέχρι την επιστήμη και τα ΜΜΕ— καταθέτοντας την εμπειρία και το όραμά τους, αλλά και γεφυρώνοντας την εμπειρία με την καινοτομία.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θεματικής ενότητας «Women in Leadership», εστιάζοντας στις προκλήσεις και τις κατακτήσεις των γυναικών στον επιχειρηματικό και επιστημονικό στίβο, οι καταξιωμένες Ευτυχία Πυλαρινού-Piper (Πρόεδρος στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο – HACC), Δρ. Έβελυν Μπίλιας Λώλη (Πρόεδρος στο Hellenic Professional Women – HPW), Δρ. Λωραίν Χρισομάλλη-Βαλασιάδη (Μέλος Συμβουλίου στον Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο – HMS), Νάνσυ Παπαϊωάννου (Μέλος Συμβουλίου HACC / Ισόβιο Μέλος HABA) μοιράστηκαν την πολύτιμη εμπειρία τους και τις προσωπικές τους ιστορίες. Το πάνελ συντονίστηκε από τη Νομική Καστανά.

Η δεύτερη θεματική ενότητα «NextGen Leadership», αναδεικνύοντας τη νέα γενιά Ελληνοαμερικανίδων στελεχών, απαρτίστηκε από τις Βανέσσα Διαματάρη (Συνεκδότρια & Υπεύθυνη Έκδοσης, The National Herald), Δρ. Θεοφανώ Ορφανέλλη (Μέλος Συμβουλίου του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου -HMS), Μαρία Χριστοδούλου (Πρόεδρος, Cypriot Young Professionals, Cyprus-US Chamber), Αναστασία Ακτύπη (Events Manager, Kellari Hospitality Group), οι οποίες απέδειξαν το μέλλον και το δυναμισμό της Ομογένειας. Συντονίστρια του πάνελ ήταν η Χριστίνα Σαλβούδη.

Το Γενικό Προξενείο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους υποστηρικτές και συμμετέχοντες φορείς για την έμπρακτη συμβολή τους στην ενδυνάμωση της γυναικείας ηγεσίας και στην ενίσχυση των δεσμών της ελληνικής διασποράς.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση, δίνοντας την ευκαιρία για περαιτέρω δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της ομογενειακής κοινότητας σε κλίμα ενθουσιασμού και ενότητας.

