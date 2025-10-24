Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Οι διαμάχες του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Παύλου Πολάκη στη Βουλή, έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια και είναι σα να λέμε ότι κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Σήμερα (24/10) είχαμε άλλο ένα επεισόδιο, το οποίο κατέληξε σε ανταλλαγή πυρών για τον «Φραπέ», τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αναβολές που έχει ζητήσει ο Πολάκης σε υπόθεση που έχει οδηγηθεί στια δικαστήρια.

Νέα σεζόν λοιπόν και νέα επεισόδια για την χρόνια κοινοβουλευτική αντιπαράθεση των δύο ανδρών.

Όλα ξεκίνησαν όταν, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ο υπουργός Υγείας προκάλεσε τον Παύλο Πολάκη να μην ξαναζητήσει αναβολή στη δικαστική τους διαμάχη και να εμφανιστεί στο δικαστήριο. Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος:

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και κάτι παρεμπιπτόντως. Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο. να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.

ΠΟΛΑΚΗΣ: Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμαι

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.

ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε,τότε να τον αλλάξετε!

ΠΟΛΑΚΗΣ : Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω!

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται!

Λίγο αργότερα πάντως, ακολούθησε δεύτερος, εντονότερος διάλογος, με το επικέντρο της κόντρας να μετατοπίζεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τον Γιώργο Ξυλούρη (σ.σ. Φραπές):

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο «φραπές» είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.

ΠΟΛΑΚΗΣ: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο «φραπές». Του Αυγενάκη!

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη

(φωνές)

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε; Να μας λέει ο βουλευτής Χανίων ότι δεν ξέρει για τις επιδοτήσεις; Πείστηκα τώρα.

Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Που τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο

Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Λες ψέματα.

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο . Πάει ο δικηγόρος του ζητάει αναβολή

Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο

Π.ΠΟΛΑΚΗΣ: Λες ψέματα:

ΑΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search.

Οι αναρτήσεις Γεωργιάδη

Ο «γενναίος» @pavpol2222 στις διαδοχικές του δίκες με διαφόρους ζητάει πάντα αναβολή. Με τον @stamatispoulis συνολικά πρέπει να έχει ζητήσει πάνω από 20 αναβολές. Στις 30 Οκτωβρίου έχουμε την μεταξύ μας Δίκη για την μήνυση που του έχω καταθέσει. Σήμερα προανείγγειλε το αίτημα αναβολής που θα καταθέσει «διότι ο δικηγόρος του μάλλον θα έχει άλλη Δίκη κλπ»…. Σημειώστε ότι σχεδόν όλα τα αιτήματα αναβολής που έχει καταθέσει ήταν για τον ίδιο λόγο. Στην περίπτωση όμως της Δίκης για τους ψευδομάρτυρες της σκευωρίας Novartis ο ίδιος δικηγόρος ήταν κανονικά εκεί όλες τις μέρες χωρίς καμμία αναβολή….μάλλον θεωρεί τον Πολάκη ασήμαντο πελάτη του δεν εξηγείται αλλιώς…

Ο «γενναίος» @pavpol2222 στις διαδοχικές του δίκες με διαφόρους ζητάει πάντα αναβολή. Με τον @stamatispoulis συνολικά πρέπει να έχει ζητήσει πάνω από 20 αναβολές. Στις 30 Οκτωβρίου έχουμε την μεταξύ μας Δίκη για την μήνυση που του έχω καταθέσει. Σήμερα προανείγγειλε το αίτημα… https://t.co/6Vmyymh0hS — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 24, 2025

“Για να καταλάβετε το γιατί είναι αδύνατον να συνεννοηθώ με τον @pavpol2222 και γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έκανε πριν φασαρία στην Βουλή ότι είπα: “ψέματα στην Βουλή για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας ότι έχουν πέσει επί ΝΔ κλπ” σηκώθηκε και έφυγε κλπ. Ιδού λοιπόν ο επίσημος πίνακας. Όπως βλέπετε το 2018 ήταν 36% και επί Νδ αρκετά χαμηλότερα το τελευταίο δημοσιευμένο της Eurostat του 2021 33% εδώ πάει και λίγο πιο πέρα. Γενικά πέφτουμε όχι ιδιαιτέρως εντυπωσιακά διότι έχουμε μεγάλο κλάδο ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, δεν το θεωρώ κατ´ανάγκην κακό διότι έχει και πολλά θετικά ως προς την πρόσβαση και την ταχύτητα κλπ. Η πηγή είναι το Global Health Expenditure database, World Health Organization ( WHO ) στην δεύτερη φωτό έχω και αυτό ακριβώς που ανέφερα στην Βουλή δηλ το 35% ιδιωτικές δαπάνες υγείας επί Σύριζα και το 33% τώρα επί ΝΔ στο τελευταίο και από Eurostat δημοσιευμένο στοιχείο”.