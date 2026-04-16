Νέο ιατρικό δελτίο για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης 16/4, το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, επιβεβαιώνοντας ότι η κατάσταση του παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή.

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν, «ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με την κλινική του εικόνα να χαρακτηρίζεται σταθερή».

Την ίδια ώρα, ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχιος Αρχοντάκης, που πραγματοποίησε την επέμβαση εμβολισμού του ανευρύσματος στον εγκέφαλο μετά το λιποθυμικό επεισόδιο της Τετάρτης, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία της υγείας του.

Μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Πέμπτης, εξήγησε ότι βασικός στόχος της επέμβασης ήταν «να αποκλειστεί το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος», ενώ παράλληλα κρίσιμο ζητούμενο είναι «να ξεπεράσει ο ασθενής την αιμορραγία που έχει ήδη προκληθεί».

Ο ίδιος εμφανίστηκε επιφυλακτικός για οποιαδήποτε πρόβλεψη, τονίζοντας ότι «είναι πολύ νωρίς να μιλάμε», καθώς οι επιπλοκές σε περιπτώσεις υπαραχνοειδούς αιμορραγίας συνήθως εκδηλώνονται μεταξύ της 6ης και 7ης ημέρας και σχετίζονται με την αντίδραση των εγκεφαλικών αρτηριών στο αίμα που έχει διαχυθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της άμεσης μεταφοράς στο νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι η έγκαιρη διακομιδή και αντιμετώπιση εντός 48 ωρών είναι καθοριστική, όπως επισημαίνεται και στη διεθνή βιβλιογραφία.

Παρά την επιτυχή έκβαση της επέμβασης, ο κ. Αρχοντάκης υπογράμμισε ότι η εικόνα παραμένει δυναμική: «θα περίμενα να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η αιμορραγία είναι σε εξέλιξη και πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Το κρίσιμο είναι πώς θα αντιδράσει ο εγκέφαλος».

Όπως διευκρίνισε, η διαδικασία διήρκεσε περίπου 30 έως 45 λεπτά και ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με το ανεύρυσμα να έχει πλέον αποκλειστεί — ένα στοιχείο που, όπως είπε, «μας δίνει ένα θετικό δεδομένο» και συμβάλλει στη διαχείριση πιθανών επιπλοκών.

Αναφερόμενος στην αρχική κατάσταση του ασθενούς κατά την εισαγωγή του στον Ευαγγελισμός, σημείωσε ότι παρουσίαζε νευρολογική εικόνα συμβατή με ισχαιμικό ή εγκεφαλικό επεισόδιο, προσθέτοντας ότι η διασωλήνωση αποτελεί σε τέτοιες περιπτώσεις μέτρο προστασίας για τη λειτουργία του εγκεφάλου.