Την αισιοδοξία του ότι ανοίγει «ένα νέο κεφάλαιο στην οικονομική συνεργασία» Ελλάδας και Κατάρ εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον εμίρη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ αλ Θάνι ο οποίος με τη σειρά του έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία» και δήλωσε ότι ανυπομονεί για νέες επενδύσεις στη χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες εστίασαν όχι μόνο στις προοπτικές οικονομικής συνεργασίας, αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν. Το κλίμα των συνομιλιών ανέδειξε τη σημασία της σταθερότητας στην περιοχή, τόσο για την ασφάλεια όσο και για την παγκόσμια οικονομία.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας τη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ και τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Κατάρ να ενισχύσει τις επενδύσεις στη χώρα, τονίζοντας ότι η συνάντηση αυτή μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη που έχει προσφέρει η Ελλάδα προς τις χώρες του Κόλπου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Στο ίδιο πλαίσιο, χαιρέτισε τις προσπάθειες του Κατάρ για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, επισημαίνοντας ότι η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο εμίρης του Κατάρ έδωσε σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, σημειώνοντας τη θετική της πορεία και εκφράζοντας την πρόθεση της χώρας του να διερευνήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Τόνισε, επίσης, τη σημασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία και στην προοπτική ανάπτυξης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η συνάντηση επιβεβαιώνει τη βούληση Αθήνας και Ντόχα να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε πολλαπλά επίπεδα, από την οικονομία έως την άμυνα, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάζονται και οι στρατηγικές συμμαχίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.